مصدر أمني ينفي فيديو المحتجزين بأحد أقسام الشرطة بالإسماعيلية

نفى مصدر أمني صحة مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بادعاء حث مجموعة من المحتجزين بأحد أقسام الشرطة الإسماعيلية على الهروب، مؤكدا أنه عار تماما من الصحة.جاء ذلك على خلفية تداول مقطع فيديو يتضمن ادعاء حث مجموعة من المحتجزين بأحد أقسام الشرطة بالإسماعيلية على الهروب.