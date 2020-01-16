«الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة: أمطار مصحوبة برياح

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ أمس، وتساقطت الأمطار الغزيرة والرعدية على المنطقة الغربية للبلاد والسواحل الشمالية وواحة سيوة والفرافرة، ووصلت أمطار خفيفة للقاهرة.أضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "DMC"، مساء اليوم الخميس، مع الإعلامية سارة حازم أن درجات الحرارة انخفضت ووصلت إلى معدلاتها الطبيعية اليوم، بعد أن كانت أعلى من المعدلات أمس بـ5 درجات، ووصلت العظمى 18 درجة على القاهرة.وتابعت أن سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية والوجه البحري وخفيفة على القاهرة، منوهة بأن فرص سقوط الأمطار ستزيد غدًا وبعد غدٍ، لافتة إلى أن فرص سقوط الأمطار ستنتهي بعد ظهر الأحد، مضيفة أن الرياح مستمرة حتى يوم الأحد.