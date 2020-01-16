6 مسابقات مصرية لسباق الهجن برعاية إماراتية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ شهدت اليوم انطلاق مضمار سباق الهجن بمهرجان شرم الشيخ التراثي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.أضاف فودة، خلال مداخلة مع برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أن الحدث تاريخي لمدينة شرم الشيخ ولا يتكرر كثيرًا والإمارات والشيخ محمد بن زايد، متبنّية هذا المضمار؛ لأن لهم خبرة كبيرة وباع طويل فيه".وتابع أنه من المقرر أن يقام 6 مهرجانات يتم تنظيمها في شرم الشيخ لإحياء التراث العربي، وذلك وسط تنظيم متوازي وعروض ومباحثات وأخذ وقت ومجهود كبير، تحت رعاية وإشراف الرئيس السيسي، وترحيب من سمو الشيخ محمد بن بالفكرة قائلًا: "أنا أجي مصر في الموعد الذي يحدده الرئيس".وأوضح أنه تم تركيب 200 جهاز راكب آلي على الجمال؛ لمواكبة العالمية ويتم توجيهها من الخارج عن طريق الريموت كنترول.