رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

6 مسابقات مصرية لسباق الهجن برعاية إماراتية

الخميس 16/يناير/2020 - 10:48 م
سباق الهجن برعاية
سباق الهجن برعاية إماراتية
سناء إسماعيل
طباعة
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ شهدت اليوم انطلاق مضمار سباق الهجن بمهرجان شرم الشيخ التراثي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

أضاف فودة، خلال مداخلة مع برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أن الحدث تاريخي لمدينة شرم الشيخ ولا يتكرر كثيرًا والإمارات والشيخ محمد بن زايد، متبنّية هذا المضمار؛ لأن لهم خبرة كبيرة وباع طويل فيه".

وتابع أنه من المقرر أن يقام 6 مهرجانات يتم تنظيمها في شرم الشيخ لإحياء التراث العربي، وذلك وسط تنظيم متوازي وعروض ومباحثات وأخذ وقت ومجهود كبير، تحت رعاية وإشراف الرئيس السيسي، وترحيب من سمو الشيخ محمد بن بالفكرة قائلًا: "أنا أجي مصر في الموعد الذي يحدده الرئيس".

وأوضح أنه تم تركيب 200 جهاز راكب آلي على الجمال؛ لمواكبة العالمية ويتم توجيهها من الخارج عن طريق الريموت كنترول.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء: افتتاح مضمار الهجن بشرم الشيخ أكتوبر المقبل

فودة يتفقد تدريب الهجن استعدادا لافتتاح مضمار شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس الاتحاد العربي لسباقات الهجن

انطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولي الأول لسباق الهجن.. الخميس

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

السيسي يبحث مع البرهان تطورات سد النهضة وأزمة ليبيا

منذ حوالي 10 ساعة

8 معلومات عن النجمة القديرة ماجدة الصباحى بعد رحيلها

منذ حوالي 3 ساعات

حفتر يصل اليونان في زيارة مفاجئة

منذ حوالي 8 ساعات

أبوشقة يكشف عن موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

الصور

image description

انطلاق فعاليات مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة بالأقصر

image description

القاهرة وناسها.. صور حرة

image description

مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري

image description

كبار رجال الدولة فى عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي

image description

مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

رسالة شديدة اللهجة من واشنطن إلى تركيا بشأن ليبيا

«الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة: أمطار مصحوبة برياح

للمرة الثانية.. نقل منى فاروق للمستشفى (صورة)

مصادر تكشف أسباب غضب أردوغان لمداهمة شقة «باب اللوق»

إنفوجراف

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد بنات فرقته»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد بنات فرقته»

الصحة

افتتاح المؤتمر الأول فى مصر للعلاجات النفسية والعمل الجماعي (صور)

كفيف يحول عينه لـ«كاميرا فيديو»

دراسة جديدة عن إدمان السكر

5 خطوات للتخلص من توتر الحمل

الرئيس نيوز

غلق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 أيام

مصرع 3 جنود أتراك خلال هجوم في سوريا

فرنسا ترسل حاملة الطائرات شارل ديجول إلى الشرق الأوسط

أول طلب من ترامب بشأن محاكمته أمام مجلس الشيوخ

منوعات

منتخب مصر جاهز لمواجهة كينيا في أمم أفريقيا لكرة اليد

قبل 66 مليون عام.. سقوط كويكب على الأرض سبب انقراض الديناصورات

«كيشو» يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة إيطاليا الدولية للمصارعة

«كله يشخلن».. قط يحل مشاكلك بـ330 ألف دولار

كشكول

مستند.. قواعد جديدة لاختيار قيادات الإدارات التعليمية والمدارس

تعرف على قواعد تصحيح عربي الشهادة الإعدادية بالقاهرة

''تعليم الشرقية'': الانتهاء من استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

مراجعة نهائية في اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

إسلام سياسي

تفاصيل تشكيل أردوغان «جيش المرتزقة» لزعزعة استقرار الشرق الأوسط

2 مليار و73 مليون ليرة مخصصات سرية.. عجز كلى فى الموازنة التركية

أردوغان يُعاند: سنرسل قوات إلى ليبيا

القبض على مفتى داعش فى الموصل

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
لويس عوض والعصر العثمانى
مدحت بشاى
معرض الكتاب والعدالة الثقافية
جمال طه
المبادرة الروسية التركية ومحاولة اختطاف الملف الليبى
ماجد حبته
بيان برلين ينعى الأمم المتحدة!
المزيد

الثقافة

«تاريخ التبت» في إصدار جديد عن بيت الحكمة

أحمد خالد توفيق يعود للحياة: طبعة جديدة من «خواطر سخيفة»

قاسم حداد يتوّج بجائزة الملتقى: مقتطفات من دواوينه الشعرية

إيمان يوسف تبحث عن «الحب الهارب» في دار زين