رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«كيشو» يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة إيطاليا الدولية للمصارعة

الخميس 16/يناير/2020 - 10:45 م
كيشو
كيشو
وكالات
طباعة
توج المصارع المصري محمد إبراهيم "كيشو"، بالميدالية الذهبية في بطولة إيطاليا الدولية للمصارعة.

وحصد "كيشو" المركز الأول والميدالية الذهبية عقب فوزه على بطل تركيا.

وكان لاعب المنتخب المصري قد صعد إلى النهائي بعد تغلبه على بطل اوكرانيا بنتيجة 69.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: محمد مصطفى، ووائل حمودى، ومحمد ابراهيم كيشو، وأبو حليمة محمد، ونور الدين هانى، ويرافقهم أشرف حافظ ال ى يتولى تدريب منيع، ومحمد ابراهيم زقلط مدرب لباقى اللاعبين، واحمد عمارة عضو مجلس ادارة الاتحاد رئيسا للبعثة.

وتشارك منتخبات المصارعة فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الجزائر، فى الفترة من 6 إلى 11 من شهر فبراير المقبل، وترجع أهمية البطولة فى كونها من ضمن البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية التى ستقام فى طوكيو 2020، حيث يشارك منتخب كل من الحرة والرومانية والنسائية.

ومن المقرر أن يستقر مسئولو اتحاد اللعبة على قوام المنتخب المشارك فى منافسات البطولة، من خلال عقد اجتماع لمجلس الإدارة، وكذلك البعثة الإدارية والفنية ورئيس البعثة.

كان كرم جابر لاعب منتخب المصارعة والبطل الأولمبى، اعتذر عن عدم المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، والذى كان قد أعلن عن تفكيره العودة مرة أخرى إلى حلبات المصارعة والمشاركة فى البطولات المؤهلة لطوكيو لإحراز ميدالية أولمبية ثالثة تضاف للميداليات التى أحرزها من قبل، وكان كرم جابر قد حقق ذهبية أولمبياد أثينا 2004 وفضية لندن 2012.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

مصادر تكشف أسباب غضب أردوغان لمداهمة شقة «باب اللوق»

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رسالة شديدة اللهجة من واشنطن إلى تركيا بشأن ليبيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

«الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة: أمطار مصحوبة برياح

منذ حوالي 6 ساعات

للمرة الثانية.. نقل منى فاروق للمستشفى (صورة)

الصور

image description

انطلاق فعاليات مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة بالأقصر

image description

القاهرة وناسها.. صور حرة

image description

مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري

image description

كبار رجال الدولة فى عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي

image description

مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

رسالة شديدة اللهجة من واشنطن إلى تركيا بشأن ليبيا

«الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة: أمطار مصحوبة برياح

للمرة الثانية.. نقل منى فاروق للمستشفى (صورة)

مصادر تكشف أسباب غضب أردوغان لمداهمة شقة «باب اللوق»

إنفوجراف

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد بنات فرقته»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد بنات فرقته»

الصحة

افتتاح المؤتمر الأول فى مصر للعلاجات النفسية والعمل الجماعي (صور)

كفيف يحول عينه لـ«كاميرا فيديو»

دراسة جديدة عن إدمان السكر

5 خطوات للتخلص من توتر الحمل

الرئيس نيوز

غلق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 أيام

مصرع 3 جنود أتراك خلال هجوم في سوريا

فرنسا ترسل حاملة الطائرات شارل ديجول إلى الشرق الأوسط

أول طلب من ترامب بشأن محاكمته أمام مجلس الشيوخ

منوعات

منتخب مصر جاهز لمواجهة كينيا في أمم أفريقيا لكرة اليد

قبل 66 مليون عام.. سقوط كويكب على الأرض سبب انقراض الديناصورات

«كيشو» يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة إيطاليا الدولية للمصارعة

«كله يشخلن».. قط يحل مشاكلك بـ330 ألف دولار

كشكول

مستند.. قواعد جديدة لاختيار قيادات الإدارات التعليمية والمدارس

تعرف على قواعد تصحيح عربي الشهادة الإعدادية بالقاهرة

''تعليم الشرقية'': الانتهاء من استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

مراجعة نهائية في اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

إسلام سياسي

تفاصيل تشكيل أردوغان «جيش المرتزقة» لزعزعة استقرار الشرق الأوسط

2 مليار و73 مليون ليرة مخصصات سرية.. عجز كلى فى الموازنة التركية

أردوغان يُعاند: سنرسل قوات إلى ليبيا

القبض على مفتى داعش فى الموصل

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
لويس عوض والعصر العثمانى
مدحت بشاى
معرض الكتاب والعدالة الثقافية
جمال طه
المبادرة الروسية التركية ومحاولة اختطاف الملف الليبى
ماجد حبته
بيان برلين ينعى الأمم المتحدة!
المزيد

الثقافة

«تاريخ التبت» في إصدار جديد عن بيت الحكمة

أحمد خالد توفيق يعود للحياة: طبعة جديدة من «خواطر سخيفة»

قاسم حداد يتوّج بجائزة الملتقى: مقتطفات من دواوينه الشعرية

إيمان يوسف تبحث عن «الحب الهارب» في دار زين