«كيشو» يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة إيطاليا الدولية للمصارعة

توج المصارع المصري محمد إبراهيم "كيشو"، بالميدالية الذهبية في بطولة إيطاليا الدولية للمصارعة.وحصد "كيشو" المركز الأول والميدالية الذهبية عقب فوزه على بطل تركيا.وكان لاعب المنتخب المصري قد صعد إلى النهائي بعد تغلبه على بطل اوكرانيا بنتيجة 69.وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: محمد مصطفى، ووائل حمودى، ومحمد ابراهيم كيشو، وأبو حليمة محمد، ونور الدين هانى، ويرافقهم أشرف حافظ ال ى يتولى تدريب منيع، ومحمد ابراهيم زقلط مدرب لباقى اللاعبين، واحمد عمارة عضو مجلس ادارة الاتحاد رئيسا للبعثة.وتشارك منتخبات المصارعة فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الجزائر، فى الفترة من 6 إلى 11 من شهر فبراير المقبل، وترجع أهمية البطولة فى كونها من ضمن البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية التى ستقام فى طوكيو 2020، حيث يشارك منتخب كل من الحرة والرومانية والنسائية.ومن المقرر أن يستقر مسئولو اتحاد اللعبة على قوام المنتخب المشارك فى منافسات البطولة، من خلال عقد اجتماع لمجلس الإدارة، وكذلك البعثة الإدارية والفنية ورئيس البعثة.كان كرم جابر لاعب منتخب المصارعة والبطل الأولمبى، اعتذر عن عدم المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، والذى كان قد أعلن عن تفكيره العودة مرة أخرى إلى حلبات المصارعة والمشاركة فى البطولات المؤهلة لطوكيو لإحراز ميدالية أولمبية ثالثة تضاف للميداليات التى أحرزها من قبل، وكان كرم جابر قد حقق ذهبية أولمبياد أثينا 2004 وفضية لندن 2012.