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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أحمد مصطفى.. من التصميم الإسلامي إلى سفير لمعرض الكتاب

الخميس 16/يناير/2020 - 10:30 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
آلاء حسن
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الدكتور أحمد مصطفى، فنان وباحث ذو شهرة عالمية في مجال الفن والتصميم الإسلامي، أحد الشخصيات المصرية المعروفة عالميا، حيث عُرضت تصميماته الفنية في عدد من المعارض الدولية، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات حول العالم.

ومنذ أيام؛ اختير ليكون أحد سفراء معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، ضمن مبادرة سفراء المعرض، التي تقام لأول مرة خلال الدورة 51 لهذا العام، للترويج للمعرض خارج البلاد.

تخرّج "مصطفى" في كلية الفنون الجميلة من جامعة الإسكندرية في عام 1966، وحصل على درجة الامتياز، وعمل محاضرا في فن التصوير والتصميم المسرحي بكلية الفنون الجميلة حتى سنة 1973، وفي عام 1974 حصل على منحة لمواصلة الدراسات العليا، في التصميمات المطبوعة بالكلية المركزية للفن والتصميم في لندن، ويعمل بالتدريس والمحاضرة في كثير من أنحاء العالم، وهو حاليا يعمل كأستاذ زائر في معهد أمير ويلز للعمارة بلندن، وفي جامعة وستمنستر بلندن، وكذلك في كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية.

يستمد أحمد مصطفى تصاميمه ولوحاته من التراث الإسلامي، وأصبح يخصص كل أعماله تقريبا، لتكوينات مجردة تستند في معظمها إلى آيات القرآن الكريم، واستطاع أن يبدع لغة بصرية غنية رائعة، بفضل طريقة مبتكرة في الجمع بين مهاراته كمصور؛ وكخطاط كبير؛ وفقا لفن الكتابة الإسلامي.

وعُرضت أعماله الفنية في أهم معارض حول العالم، وشملت لوحات ومنسوجات جدارية، وطبعات محدودة بالشاشة الحريرية والزجاج الملون، فضلا عن وجود أعماله في كثير من المجموعات الخاصة والمؤسسات المشهورة، بما في ذلك المتاحف الوطنية في بريطانيا ومصر، وفي عام 1997؛ أهدت الملكة إليزابيث الثانية لوحته بعنوان "حيث يلتقي البحران"، إلى شعب باكستان؛ بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس باكستان.

رحّب الدكتور أحمد مصطفى باختياره ضمن مبادرة سفراء المعرض، حيث يفتخر بكونه فنانا مصريا يساهم في الدعاية الثقافية والفنية لبلده في الخارج، وهو الهدف الذي أُنشأت من أجله مبادرة سفراء المعرض، حيث سيقوم "مصطفى" بالترويج لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الدول التي يزورها حول العالم.

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