أحمد الشامي ينضم لـ«فرصة ثانية»

أكد المخرج مرقص عادل، انضمام الفنان أحمد الشامى إلى فريق عمل مسلسل "فرصة ثانية"، من بطولة ياسمين صبرى التي تخوض به السباق الرمضانى المقبل.وقال عادل في تصريح لـ"الدستور"، إن العمل يتم تصويره كاملا في لوكيشن داخلي بمنطقة السادس من أكتوبر، لافتا إلى أن المسلسل اجتماعي يرصد من خلاله قصة مختلفة، متمنيا أن تجد قبول المشاهدين.يذكر أن ياسمين صبري قدمت أولى بطولاتها الدرامية خلال العام الماضي بمسلسل "حكايتي"، وشاركها البطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، وكان من تأليف محمد عبدالمعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج "سينرجي".