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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

23 يناير.. عرض «الزهر لما يلعب» لسمير غانم

الخميس 16/يناير/2020 - 10:18 م
سمير غانم
سمير غانم
محمد مجدي
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يجري الفنان سمير غانم، البروفات النهائية لمسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب"، والتي يعود من خلالها مرة أخرى للمسرح بعد غياب دام ثلاث سنوات، على مسرح مكتبة مصر الجديدة لعرضها 23 يناير الجاري.

ويقدم الثنائي سمير غانم وشيرين خلال أحداث العمل أربع أغنيات من تأليف إسلام خليل والمعروف بتعاونه مع الراحل شعبان عبدالرحيم في أغانيه، ويشاركه في كتابة الأغاني طارق الإبياري وهي من ألحان هاني فاروق وتوزيع محمود صادق، أما الاستعراضات فقد قام بها أحمد يونس.

وتتناول قصة العمل فكرة الفلوس وتدخلها في حياتنا وكيفية تغير مسار حياتنا على الجانبين السلبي والإيجابي، في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة في الأساس على فكرة الاستعراضات الراقصة، والتي سيشارك فيها كل المشاركين في العمل بجانب سمير غانم وشيرين.

ويشارك في المسرحية عدد كبير من النجوم ومن ضمنهم سمير غانم وشيرين، ورضا حامد، وطارق الإبياري، ومجدي إدريس، ووائل علي وآخرون، وهي من إخراج طارق الإبياري وهي مسرحية لأحمد الإبياري.

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