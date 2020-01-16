خالد النبوي يكشف أسباب موافقته على «يوم وليلة»

كشف الفنان خالد النبوي، عن أسباب موافقته على المشاركة في فيلم "يوم وليلة"، والمعروض حاليًا في دور العرض.قال النبوي خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية "دبي": "وجود الطفلة ميرنا، وهي فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في السيناريو سبب موافقتي على المشاركة في العمل خاصة أنها تقوم بدور ابنتي".وأضاف: "الجديد في السيناريو كيف سأتعامل معها وأعرفها وكيف يخرج هذا للناس لأنها جزء من المجتمع لا يجوز أن نتجاهله، وبما أنها كذلك فهي جزء من الفن، والفن يعكس المجتمع وهذا جزء من المجتمع".يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من: خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، شادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.