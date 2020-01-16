وزيرة الثقافة تكرم علي الحجار بعد حصوله على جائزة «قابوس»

كرمت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، الفنان علي الحجار بعد حصوله على جائزة السلطان الراحل قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الطرب العربي كأول مصري يحصل على هذه الجائزة.وعقب التكريم، قدم الحجار فاصلًا من أشهر أغانيه، وبدأ الحفل بأغنية المال والبنون وعدد كبير من أشهر أغانيه التي اشتهر بها خلال مسيرته الفنية الضخمة والطويلة منها ريشه ويا ريشه، كناريا، بوابه الحلواني، وصلة طربية من أغانيه على مدار مشواره الفني ومنها "لما الشتا يدق الببان، عنوان بيتنا، متصدقيش، الزين والزينة، عيشها متحسبهاش، متنمنعوش الصادقين"، وحرص "الحجار" على تقديم الأغاني التي طلبها جمهوره.وحرص الحجار على الغناء مع الجمهور ليحتفل مع جمهوره بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، بدورتها الثامنة، والمهداة من مركز السلطان قابوس الثقافي في سلطنة عمان للمرة الثانية بعد احتفاله الشهر الماضي مع الجمهور بالجامعة الأمريكية.