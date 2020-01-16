تامر أمين: «على أردوغان رفع يده عن ليبيا وإلا قطعت»

علق الإعلامي «تامر أمين» على بيان القوى الوطنية الليبي، قائلًا إنه لا يمكن أن ننحاز لجماعات مسلحة تقف في وجه الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.واستنكر أمين، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية النهار، مساء الخميس، المفاوضات التي تدعو لها عدد من الدول الأوروبية لمساندة الإرهابيين بقيادة السراج، مشددًا على أنه آن الأوان أن يرفع أردوغان يده عن لبيبا وإلا قُطعت عن طريق المجتمع الدولي.كما أوضح أن أردوغان له أطماع كبيرة في الغاز والبترول الليبي وهو من يدعم المليشيات المسلحة، لافتًا إلى أن قطر لها دور كبير، أيضًا، في دعم السراج وعصابته المسلحة.كما بين أن أمير قطر وكيل لأجهزة عالمية لهدم الدول العربية في الشرق الأوسط: "قطر كانت مستخبية بس دلوقتي بقوا يخترقوا القوانين وأعلنوا دعمهم للارهاب لدرجة أن أمير قطر زار إيران ودعم الإرهابيين هناك، ومشكلة ليبيا أمنية وليست سياسية".