أنغام تستعد لإحياء حفل غنائي في السعودية غدًا

غادرت مطار القاهرة الدولي، الفنانة أنغام، متوجهة إلى مدينة القصيم السعودية، لإحياء حفل غنائي هناك ضمن سلسلة حفلات "ليالي القصيم"، التي انطلقت أمس الأربعاء وتستمر حتى غد الجمعة.أنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات سفر أنغام على متن رحلة طيران النيل المتجهة إلى مدينة القصيم، وتم استقبالها من قبل فريق العلاقات العامة بالمطار داخل استراحة الخدمة المميزة.وانطلق، أمس الأربعاء، على مسرح مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة سلسلة حفلات "ليالي القصيم"، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة، بمشاركة نخبة من أشهر نجوم الغناء العربي.وأحيا أولى الحفلات الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا من متذوقي الفن والطرب. فيما ستحيي الفنانة أنغام حفلا غدا الجمعة، برفقة الفنان خالد عبدالرحمن في منطقة القصيم.يذكر أن مدينة بريدة، شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية عددًا من الحفلات الغنائية، بمختلف الفعاليات والمناسبات، شارك فيها عدد من ألمع نجوم الفن الخليجي والعربي، كان في مقدمتهم فنان العرب محمد عبده، والفنان راشد الماجد، والفنان خالد عبدالرحمن، والفنانة أصالة وعدد آخر من النجوم؛ حضرها الآلاف.