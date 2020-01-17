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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«هاني عازر».. من محطة قطارات برلين إلى معرض الكتاب

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:24 ص
هاني عازر
هاني عازر
آلاء حسن
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المهندس هاني عازر خبير الأنفاق العالمي، أحد الوجوه المصرية البارزة في مجال هندسة الأنفاق وإنشاء محطات القطارات، تم تكريمه من دول عديدة حول العالم، منها حصوله في يونيو الماضي على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى في ألمانيا، تقديرا لجهوده داخل البلاد؛ وخاصة في إنشاء محطة قطارات برلين عام 2006، والتي حصلت على لقب «محطة العام».

منذ أيام؛ انضم «عازر» لمبادرة سفراء المعرض، التي دشنها معرض القاهرة الدولي للكتاب لأول مرة هذا العام، والتي تضم شخصيات مصرية حققت إنجازات عالمية، بهدف الترويج للمعرض في الخارج.

وخلال السطور التالية؛ نستعرض أبرز المعلومات عن المهندس هاني عازر:
1. وُلد في عام 1948 بطنطا، وتخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1973.
2. بعد التخرج سافر إلى ألمانيا في منحة لدراسة الهندسة المدنية، في مدينة بوخوم، وبدأ رحلته المهنية هناك، حتى وصل إلى العمل كرئيس لفريق بناء نفق Tiergarten تحت برلين عام 1994.
3. شغل منصب كبير مهندسي محطة «ليرتر بانهوف» ببرلين، وهي أكبر محطة قطارات في أوروبا.
4. حصل على تكريم من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عام 2006.
5. بعد إنشائه لمحطة قطارات برلين، جاء اسمه ضمن أشهر 50 شخصية في ألمانيا.
6. ارتبط اسمه بمشاريع عملاقة لإنشاء الأنفاق ومحطات القطارات في دول عديدة بالعالم.
7. منحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، درع مجلس الوزراء في يوليو الماضي؛ تقديرا لجهوده في مجال الهندسة المدنية.
8. عُيّن مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون الهندسية.
9. اختير من قِبل وزارة الهجرة في عام 2018، ليكون رئيسًا شرفيًا مدى الحياة لمؤسسة «مصر تستطيع».

وقد رحب المهندس هاني عازر، باختياره ضمن مبادرة سفراء المعرض، خلال الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، والذي ينطلق خلال الفترة من 22 يناير وحتى 4 فبراير المقبل، وسوف يتحدث «عازر» عن تجربة المعرض في المحافل الدولية، إيمانا منه بالدور المهم والحيوي للمعرض؛ الذي يعد أكبر وأهم معرض للكتاب في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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