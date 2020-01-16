رسالة شديدة اللهجة من واشنطن إلى تركيا بشأن ليبيا

طالبت وزارة الخارجية الإمريكية، الخميس، الدول المتواجدة في ليبيا بمراعاة استقرارها والحفاظ على السلام خلال الفترة الراهنة.وقالت الخارجية الأمريكية إنه يجب على مَن يدّعي الحفاظ على استقرار ليبيا سحب قواته.وأصدر تجمع القوى الوطنية الليبية، الخميس، بيانًا بشأن اجتماعات موسكو التى انتهت دون تقدم بين القائد الأعلى للجيش الليبي المشير خليفة حفتر وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق حول الأزمة الليبية.وأكد تجمع القوى الوطنية، في بيانه، أن تركيا لا يمكن أن تكون وسيطًا نزيهًا ولا مرغوبًا بين الليبيين، فهي تنتهك جهارًا نهارًا قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح ومكافحة الإرهاب، وانحازت بالكامل لما تسمى "حكومة الوفاق" التي تمثل الواجهة السياسية للميليشيات الإجرامية والإرهابية التي تسيطر على العاصمة، وحتى يصدقها الليبيون وتثبت حسن نيتها، عليها أن تعلن وتلتزم أمام الملأ بوقف إرسال الأسلحة للميليشيات، وسحب المرتزقة السوريين الذين نقلتهم إلى ليبيا.