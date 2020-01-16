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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وكيل «مواصلات النواب»: الطرق الداخلية سيئة وإصلاحها أولوية

الخميس 16/يناير/2020 - 09:50 م
النائب محمد عبد
النائب محمد عبد الله زين الدين
إسلام نصير
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أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الغالبية العظمى من الطرق الداخلية التي تربط بين عواصم جميع المحافظات على مستوى الجمهورية والمدن والقرى على مستوى الجمهورية سيئة للغاية وتتطلب من جميع المسئولين بالمحليات وفي مقدمتهم المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية المحلية الإسراع في إعطاء أولوية قصوى لإصلاح ورصف هذه الطرق خلال الفترة الراهنة.

وأشاد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في بيان له، بالقضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع الذي عقده مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والفريق كامل الوزير وزير النقل ومسئولي الوزارتين لمتابعة مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات وتأكيد رئيس الوزراء على أنّ هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية في المحافظات، والتنفيذ بأعلى المواصفات وأنّ الحكومة تعمل على زيادة موازنة هذا العام بمبلغ نحو ملياري جنيه، وأنّ هناك تكليفا بتوجيه جزء من هذا المبلغ الإضافي لربط المدن في المحافظات بعضها ببعض بطرق جيدة، والتنسيق في التنفيذ بين المحافظات المختلفة، وهيئة الطرق والكباري، خاصة أنّ الهيئة تستخدم حاليا ماكينات حديثة لرصف الطرق، بالسرعة والجودة المطلوبتين.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، الحكومة بوضع خطة وبرامج بتوقيتات زمنية محددة للانتهاء من رصف الطرق الداخلية على مستوى الجمهورية محذرا من التهاون والتقصير من مسئولى المحليات فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى خاصة بعد توفير الحكومة للموارد المالية الخاصة بهذه المشروعات.

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