«توحيد المناهج الدراسية» في السيمينار الرابع للكليات الإكليريكية

عقدت اللجنة المجمعية للكليات الإكليريكية والمعاهد الدينية المنبثقة من لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس السيمينار الرابع لإدارات وهيئات التدريس للكلية الإكليريكية وفروعها داخل مصر، بدير القديس الأنبا أبرآم بالعزب بالفيوم في الفترة من الاثنين 13 يناير الجاري، وحتي أمس الأربعاء.

شارك في السيمينار الذي تناول موضوع توحيد المناهج الدراسية من حيث العدد والكم والنوع، من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم ومقرر اللجنة المجمعية للكليات الإكليريكية والمعاهد الدينية، والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة ورئيس مجلس إدارة رابطة خريجي الكلية الإكليريكية، والأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، إلي جانب مديري ووكلاء وأعضاء هيئات التدريس بالكليةالإكليريكية بالأنبا رويس و١٢ فرعًا داخل مصر.

وطرحت خلال أيام السيمينار عدة موضوعات من بينها أهمية توحيد المناهج وسمات التعليم اللاهوتي وكيفية إعداد المنهج بشكل علمي.

بينما ناقشت ورش العمل جوانب عدة متعلقة بموضوع توحيد المناهج منها إيجابيات وسلبيات المنهج الموحد وشروط وفوائد وعوائق تطبيقه، ومخاطر التعليم دون مرجعية موحدة.

حاضر في السيمينار أصحاب النيافة الأنبا أبرآم والأنبا أغاثون والأنبا مقار والأستاذ الدكتور خالد عطاالله نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب والدكتورة وداد عزب الأستاذ بكلية الزراعة، جامعة الفيوم والراهب القمص ثاوفيلس المحرقي وكيل الكلية الإكليريكية بالمحرق والقس بيشوي حلمي كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بشبرا.

وخرج السيمينار بعدد من التوصيات من المقرر أن تقدم للمجمع المقدس.