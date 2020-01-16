النيابة العامة تطلق موقعها الإلكتروني

أطلقت النيابة العامة البث التجريبي لموقع إلكتروني جديد على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، لنشر قرارات وبيانات وأخبار النيابة، فضلا عن إتاحة عدد من الخدمات للجمهور وذوي الشأن.ويتضمن الموقع الجديد«https:ppo.gov.eg» إتاحة النيابة عددا من خدماتها للمواطنين والمحامين «أون لاين» وهي: خدمات نيابة المرور، والوثائق الشخصية، فضلا عن خدمات أخرى لنيابة الأسرة والجنائي، ولكنها لا تعمل حتى الآن، ومن المقرر أن تفعل خلال الفترة المقبلة.كما يتضمن الموقع تقديم توعيات قانونية للجمهور لاسيما فيما يتعلق بحق الإستعانة بمدافع، وحق الإدعاء المدني أمام النيابة، وطلب الاستدعاء من النيابة.كما يشمل الموقع، تخصيص قسما لتقديمات النيابة وإرشادات تسجيل الطلب.