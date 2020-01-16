«الأهلي يكسب».. تكريم نجوم قطبي الكرة المصرية في «زايد للإبداع»

تنظم مؤسسة «زايد للإبداع» حفلا كبيرا مساء الغد، لتكريم عددا من نجوم الرياضة ومشاهير الإعلام الرياضي، وتوزيع جوائز الأوسكار عن استفتاء زايد السنوي الأول الذي أقيم طيلة الفترة الماضية على 3 فئات، حيث شارك فيه (الجمهور عبر السوشيال ميديا والنقاد الرياضيين ولجنة من الخبراء الرياضيين).وأعلنت مؤسسة زايد نتيجة الاستفتاء بعد غلق التصويت عبر السوشيال ميديا مباشرة، حيث تم اختيار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شخصية العام الرياضية، وفاز حسين الشحات بجائزة أفضل لاعب، ومحمد الشناوي أفضل حارس مرمى، ومحمود علاء أفضل مدافع، ورمضان صبحي بجائزة أفضل لاعب شاب مناصفة مع مصطفى محمد، وعلي معلول أفضل محترف بالدوري المصري مناصفة مع فرجاني ساسي، وسيد عبد الحفيظ أفضل مدير كرة، وعماد النحاس أفضل مدير فني، وأحمد ناجي أفضل مدرب حراس مرمى، ومحمد عادل افضل حكم، والمنتخب الأوليمبي أفضل منتخب، والاتحاد المصري لكرة اليد أفضل اتحاد، بخلاف جائزة التميز لطارق حامد وحسام عاشور.كما حصل النادي الأهلي على جائزة أفضل نادي، ومحمود الخطيب أفضل رئيس نادي، وأحمد شوبير أفضل إعلامي مصري ويعقوب الساعدي أفضل إعلامي عربي، وإبراهيم عبد الجواد أفضل إعلامي شاب، وطه إسماعيل أفضل محلل رياضي في الوطن العربي، وعماد متعب أفضل محلل رياضي في مصر، ومحمد الكواليني أفضل معلق، بخلاف عدد آخر من الجوائز فاز بها نجوم الرياضة والإعلام في مصر والوطن العربي.