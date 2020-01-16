انطلاق فعاليات مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر مساء اليوم الخميس، انطلاق فعاليات مؤتمر الأورمان الأول للتنمية المستدامة الذي تنظمه جمعية الأورمان واتحاد الصناعات، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير محمد حجازى نائبا عن اللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية، ومحمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر نائبًا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من الخبراء العالميين وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية وعربية وإقليمية وعالمية.خلال كلمتها في افتتاح المؤتمر استعرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بعض أنشطة الوزارة، التي قامت بها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تمثلت في الشراكات التي قامت بها الوزارة مع منظمات المجتمع المدني حيث تم التعاون في مشروعات تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن تكليف السيد الرئيس للوزارة بإطلاق مبادرة توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية باسم "مراكب النجاة" هو حفاظ على النجاح الذي تحقق منذ عام ٢٠١٦ لم تخرج فيه مركبا واحدا بشكل غير شرعي وهو ما يمثل نجاحا للدولة كلها بكل قطاعاتها، ولهذا سعت الوزارة إلى الحفاظ على هذا النجاح من خلال وضع استراتيجية للحملة يتم فيها التعاون مع الوزارات المعنية ومنها التربية والتعليم والتضامن والشباب والرياضة والتنمية المحلية والقوى العاملة اضافة الى الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني العاملة في التدريب والتأهيل الشباب وفقا لمتطلبات أسواق العمل الأوروبية، لذلك نظمت الوزارة مائدة مستديرة شارك فيها أكثر من ٤٠ جمعية ومن بينها جمعية الاورمان.وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة أولت اهتماما خاصا بملف أبناء الجيل الثاني والثالث، مضيفة أن الوزارة أبرمت بروتوكول مع مؤسسة نهضة مصر للنشر لإطلاق مبادرة "اتكلم مصري"، كما تتعاون مع شركات خاصة مثل "ويل سبرينج"، المتخصصة في تنظيم معسكرات للأطفال المصريين بالخارج، لتعليمهم لغتهم وربطهم بثقافتهم وهويتهم العربية، لأنهم خير سفراء لمصر في الخارج. كما أكدت الوزيرة أن وزارة الهجرة قامت بتأسيس مؤسسة مصر تستطيع لتتولى إعداد وتنظيم مؤتمرات مصر تستطيع، والذي نظمت الوزارة منها حتى الآن خمس نسخ، موضحة أن الهدف من هذه المؤسسة وهذه المؤتمرات ضمان استدامة التواصل مع الخبراء المصريين بالخارج، ومستثمريها لربطهم بخطط التنمية المستدامة التي تعكف عليها الدولة.ومن جهتها؛ عبرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن سعادتها بإقامة المؤتمر في موقع تاريخي كمعبد الأقصر الذى يربطنا بقيمة الاستدامة والذي يدل على الوعي بهذه المفاهيم لذلك سجلوا الفراعنة حضارة عريقة علي جدران معبد الأقصر، مؤكدة أن الاستدامة أحد أهم أهداف الأمم المتحدة، لافتة إلى أن وزارة البيئة تعتبر الاستدامة عامل مساعد للتنمية، وأعطت نماذج من ملفات الوزارة وربطها بأهداف التنمية المستدامة الأممية مثل السحابة السوداء، مشيرة إلى الدور الهام للشراكات لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في حملات البيئة وأبرزها الحملة الاخيرة برعاية السيد رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر".وأكد المهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أن قرار تنظيم مؤتمرا سنويا عن دور المجتمع المدنى فى التنمية المستدامة بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية العاملة فى مصر، إيمانا من الجمعية بدور منظمات المجتمع المدنى فى عملية التنمية المستدامة ومساندة الدولة فى تلبية إحتياجات المواطنين ورغبة فى إظهار دور الشراكات فى تحقيق النمو الاقتصادى والرفاهية الاجتماعية وضرورة إسباغ صفة الاستدامة على مشروعات التنمية حتى نعظم العائد منها ونضمن استمراريته، لافتا إلى أن المؤتمر فى نسخته الأولى سيبرز دور المسئولية المجتمعية فى تعزيز قدرة المؤسسات الاقتصادية التنافسية ورفع إنتاجية المشروعات والنهوض بالمؤشرات الاقتصادية والتنموية.وأوضح الدكتور خالد النوري رئيس مجلس إدارة مؤسسة شفاء الأورمان، أن مستشفى شفاء الأورمان بالصعيد بدأت كحلم صغير بتقديم خدمات اليوم الواحد لمرضى السرطان من أهل الصعيد ممن يعجزون عن تلقي الخدمة في الوجه البحري والقاهرة، حيث أن المستشفيات المتخصصة لظروف بعد المسافة وارتفاع التكلفة وقلة الحيلة، وتطور الحلم لتصبح صرح طبي في أقصى صعيد مصر يخدم 15000 مريض شهريًا بمتوسط تكلفة علاج تبلغ مليون جنيه للمريض الواحد.وأشار إلى أن المستشفى تخدم 15% من سكان مصر وتشمل كافة التخصصات الطبية والخدمات التشخيصية والعلاجية والعمليات الجراحية، و80% من العاملين بالمستشفى من أهل الصعيد فهي توفر العمل اللائق وهو هدف للتنمية المستدامة، وتقدم المستشفى حملات التوعية والكشف المبكر بحثًا عن الصحة الجيدة والرفاهية وهو أحد أهداف التنمية المستدامة.