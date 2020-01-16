نائب محافظ الوادى الجديد تلتقي رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، الدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لبحث التعاون فى مجال تدريب وتأهيل شباب المحافظة بالمجالات المختلفة.وأوضحت نائب المحافظ، أنه تم الاتفاق على تنفيذ برامج تدريبية للشباب والعاملين بالجهاز الإداري بما يخدم خطط التنمية بالمحافظة، من خلال تدريب ٤٠٠ موظف ببرنامج الموظف الحكومي المحترف بالإضافة إلى ضم المتميزين من شباب المحافظة وأعضاء المجلس التطوعي للشباب للبرامج التدريبية المختلفة بالأكاديمية ومنها البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقي.كما تم الاتفاق على التنسيق لزيارة قريبة للمحافظة للتعريف بالبرامج التي تقدمها الأكاديمية وبحث سبل الاستفادة منها.