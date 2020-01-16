حكيم يطرح كليب «الموضة السنة دى» (فيديو)

طرح المطرب حكيم كليب جديد بعنوان "الموضة السنة دي" من ألبوم "الرجل الصح"، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.وكان "حكيم" طرح من ألبوم "الراجل الصح"، عددًا من الأغنيات منها سيبونا فى حالنا، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، وليلة بمبى من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، والجارسون من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس.