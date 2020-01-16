روسيا تنفي شن غارات جوية على سوريا منذ 9 يناير
الخميس 16/يناير/2020 - 09:19 م
هبه محمدطباعة
نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، قصف أهداف مدنية في محافظة إدلب السورية، حيث أكدت أنها لم تشن أي غارات جوية في المنطقة منذ 9 يناير.
وقتل 39 عنصرًا من قوات النظام والفصائل المقاتلة في معارك اندلعت في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، رغم سريان وقف لإطلاق النار بموجب اتفاق روسي- تركي، فيما سيطر الجيش السوري على قريتي أبوجريف وتل خطرة شرقي إدلب.
وقتل 39 عنصرًا من قوات النظام والفصائل المقاتلة في معارك اندلعت في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، رغم سريان وقف لإطلاق النار بموجب اتفاق روسي- تركي، فيما سيطر الجيش السوري على قريتي أبوجريف وتل خطرة شرقي إدلب.