روسيا تنفي شن غارات جوية على سوريا منذ 9 يناير

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، قصف أهداف مدنية في محافظة إدلب السورية، حيث أكدت أنها لم تشن أي غارات جوية في المنطقة منذ 9 يناير.وقتل 39 عنصرًا من قوات النظام والفصائل المقاتلة في معارك اندلعت في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، رغم سريان وقف لإطلاق النار بموجب اتفاق روسي- تركي، فيما سيطر الجيش السوري على قريتي أبوجريف وتل خطرة شرقي إدلب.