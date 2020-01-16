أشرف رشاد عثمان: أردوغان آخر من يحق له الحديث عن حرية الصحافة

هاجم النائب أشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بشدة النظام التركي المستبد بقيادة رجب طيب أردوغان لاستنكاره التدابير القانونية بحق الخلية الإلكترونية غير الشرعية التي تم ضبطها، قائلا: "إن نظام أردوغان الاستبدادي الإرهابي آخر من يحق له الكلام عن حرية الصحافة في مصر وسط مئات الصحفيين الأتراك الذين تم فصلهم واعتقال بعضهم والتضييق عليهم وإغلاق صحفهم".وحذر في بيان له اليوم، أردوغان من استمراء التدخل في مصر وشؤونها، فمصر ترفض جملة وتفصيلا التصريحات العدوانية التركية، وتؤكد لأردوغان وحاشيته ضرورة احترام القوانين المصرية وعدم الالتفاف عليها أو خرقها.وتابع: "أن مصر كانت على حق في كافة الإجراءات القانونية التي اتخذتها في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، والتي عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية فى مصر، وإرسالها لأوكارها تركيا، سعيًا لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي".وشدد أن على أردوغان وحاشيته أن يعرفوا أننا منتبهين تماما لتحركاتهم.