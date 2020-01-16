حفتر يصل اليونان في زيارة مفاجئة

وصل المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، مساء اليوم، إلى أثينا في زيارة رسمية إلى اليونان.





وغادر قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، موسكو، دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أنقرة وموسكو، إثر محادثات جرت الاثنين الماضي.





وأكد مصدر عسكري ليبي أن المشير حفتر رفض التوقيع على الاتفاق، بسبب عدم وضع جدول زمني لإنهاء وحل المليشيات.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الألماني «هايكو ماس»، الخميس، إن المشير خليفة حفتر، أعلن استعداده لوقف إطلاق النار.





وأضاف «ماس»: «بعد مباحثات استمرت 3 ساعات مع المشير حفتر في بنغازي، تعهد بالامتثال لوقف إطلاق النار- بغض النظر عن أنه لم يوقع اتفاقية وقف إطلاق النار في موسكو في بداية الأسبوع الجاري - ويعد ذلك أمرا في غاية الأهمية».





وأوضح وزير الخارجية الألماني أن حفتر أعلن أيضا استعداده للمشاركة في القمة الليبية المزمع إقامتها في العاصمة برلين تحت اسم «عملية برلين»، يوم الأحد المقبل.