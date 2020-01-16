برلماني: افتتاح قاعدة برنيس رسالة لأعداء مصر لمراجعة حساباتهم

أكد النائب محمد سليم عضو مجلس النواب، أن إجراء القوات المسلحة المصرية المناورة العسكرية الضخمة قادر ٢٠٢٠ بمشاركة مختلف الأسلحة، وافتتاح الرئيس السيسي لقاعدة برنيس العسكرية جنوب البحر الأحمر، رسالة واضحة للذين يعيشون في الأحلام والأوهام وبالخصوص محور الشر قطر وتركيا، بأن يراجعا حساباتهما جيدا تجاه مصر وجيشها العظيم.ونوه في بيان له اليوم بالقدرات العسكرية المصرية الضخمة وعملية التحديث المستمرة للمعدات والأسلحة.وشدد على ثقته التامة في قدرات الجيش المصري في الدفاع عن الوطن والتصدي لمختلف التحديات ومواجهة الإرهاب بكل قوة، خصوصا وان الجيش المصري يصنف بأنه واحد من أعظم وأقوى الجيوش بالعالم.