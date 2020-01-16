تركيا ترسل معدات عسكرية وأجهزة اتصال إلى ليبيا

أرسلت تركيا معدات عسكرية جديدة إلى طرابلس بينها أجهزة اتصال، وفقا لما نشره حساب قناة «العربية» على «تويتر» منذ قليل.ويواصل المرصد السوري متابعة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل ليبيا، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".وبحسب المرصد، ارتفع عدد المقاتلين الموالين لتركيا الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 1750 مرتزقًا، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1500 مجند.