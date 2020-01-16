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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا ترسل معدات عسكرية وأجهزة اتصال إلى ليبيا

الخميس 16/يناير/2020 - 09:08 م
قوات تركيا
قوات تركيا
هبه محمد
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أرسلت تركيا معدات عسكرية جديدة إلى طرابلس بينها أجهزة اتصال، وفقا لما نشره حساب قناة «العربية» على «تويتر» منذ قليل.

ويواصل المرصد السوري متابعة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل ليبيا، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وبحسب المرصد، ارتفع عدد المقاتلين الموالين لتركيا الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 1750 مرتزقًا، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1500 مجند.

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