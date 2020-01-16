الكشف على 304 في قافلة طبية لمرضى العيون بالسنطة

نظم حزب مستقبل وطن بمركز السنطة، قافلة طبية لمرضى العيون بقرية ميت غزال بالتعاون مع إحدى المراكز الخاصة، تحت رعاية المحاسب محمد عريبي أمين الحزب بالغربية.وقال الدكتور مفيد عواجه أمين المركز، إن هذه القافلة تأتي تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الرعاية الطبية للفئات الأكثر احتياجا.وأوضح علي ترك، أمين تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية ومسؤول القطاع، أنه تم الكشف والفحص على 304 مواطن من أبناء القرية وصرف الدواء لـ 228 بالمجان، كما تم الاتفاق على إجراء 35 عملية متنوعة بخصم 50%، وأيضا توزيع 41 شنبر نظارة بخصم 50% والعدسات مجانا.شارك في القافلة الدكتور وديع بدير عضو هيئة مكتب، ومحمد منير ربيع أمين التنظيم والمنسق العام للقوافل، وعبد الحكيم الششتاوي أمين الوحدة الحزبية.