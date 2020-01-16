أحمد خالد توفيق يعود للحياة: طبعة جديدة من «خواطر سخيفة»

أعلنت دار الكرمة للنشر والتوزيع، صدور طبعة جديدة من كتاب «خواطر سطحية سخيفة عن الحياة والبشر» للدكتور أحمد خالد توفيق وذلك في إطار استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، والتي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 22 يناير الجاري، وحتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.يقول الدكتور أحمد خالد توفيق في تقديم هذا الكتاب:«أعتقد أن هذا كتيب مُسلٍّ... لا تتوقع معجزة فكرية، أو كتاب النبي لجبران، أو خواطر ظَفِر بها كاهن من الشامان جلس يتأمل فوق جبل فوجي، أو سطور البهاجافادجيتا. هي مجرد خواطر مسلية تسللت إلى وعيي عبر ثقوب الحياة اليومية، وبعضها ظَل هناك. وكما هي العادة تتنوع هذه الخواطر بشدة: بعضها كتبته وأنا في الصف الثانوي وبعضها كتبته أمس، وبعضها عاطفي وبعضها سياسي، بعضها موجز رشيق وبعضها طويل ممل كلَيْلة سوداء، بعضها ساخر يجعلك تبتسم وبعضها قد يدفعك للانتحار».وصدرت الطبعة الأولى من «خواطر سطحية سخيفة عن الحياة والبشر» عن دار دلتا للنشر والتوزيع في عام 2017.