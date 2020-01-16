الكشف على 350 حالة في قافلة طبية لجامعة المنوفية

نظمت إدارة القوافل بجامعة المنوفية، قافلة طبية بالتعاون مع كلية الطب ومديرية الصحة بالمنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود قوره عميد كلية الطب.زارت القافلة قرية أشليم مركز قويسنا، ضمت 9 تخصصات طبية قامت بالكشف على 350 من أهالي القرية والقرى المجاورة وتقديم العلاج المجاني لهم.شارك في القافلة كل من: الدكتورة هبة كمال، والدكتور أحمد حلمى، والدكتورة رحاب حسن، والدكتور عمر الجمل والدكتورة أميرة مصطفى، والدكتور أحمد سمير، والدكتورة جهاد فريد، والدكتورة رنا محمد، والدكتورة إسراء حمدي.