السجن لتاجري مخدرات لحيازتهما حشيش بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب محل موبايلات وصاحب مصحة لعلاج الادمان بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 50 الف جنية لكل منهما، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق محمد حافظ، وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني.ترجع أحداث القضية رقم 27646 لسنة 2019 جنايات محربك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة محربك بتمكن ضباط مباحث القسم من القبض علي شخصين بدائرة القسم بحوزتهما مخدر الحشيش.توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، قيام كل من ق.إ.م، صاحب محل موبايلات، وم.م.ع، صاحب مصحة لعلاج الادمان، بمزاولة نشاطا اجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة.تم استصدار إذن من النيابة ألقي القبض عليهما وبتفتيش المتهم الأول ضبط بحوزته 20 قطعة لمخدر الحشيش والمتهم الثاني 13 قطعة لذات المخدر ومبالغ مالية من محصلات البيع في المواد المخدرة وهاتقين محموليين للاتصال بعملائهم وبعرضة علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.