وزير سابق: «استلفت بدلة» في أول لقاء جمعني بـ«ناصر» (فيديو)

قال جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، إنه فكّر بداية الأمر الالتحاق بكلية الآداب والتخصص في الأدب الإنجليزي، فهذه كانت هوايته عندما حصل على المركز الثاني على مستوى القُطر المصري في المرحلة الثانوية تم إنشاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في 1960 ونصحه مقربون منه أن يلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان ذلك صدفة.أضاف عبدالخالق، خلال لقائه في برنامج "فنجان قهوة" مع الإعلامي أحمد مجدي، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه قابل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، خلال لقائين الأول عندما حصل على المركز الثاني في الثانوية العامة على مستوى القطر والثاني عندما حصل على المركز الأول في بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.تابع: أنه لم يمتلك بدلة لارتدائها خلال مقابلته عبدالناصر في عيد العلم، وقام باستعارتها من أحد أقاربه قائلًا: "البدلة كانت ضيقة"، لكن الرئيس خلال مصافحته قال له: "شد حيلك وإحنا ننتظرك"، وكأنه تعمد ذلك ليشد من أزري، لكن في اللقاء الثاني اختلف الوضع الذي كنت قد أخذت عليه واشتريت بدلة.