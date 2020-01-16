رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

وزير سابق: «استلفت بدلة» في أول لقاء جمعني بـ«ناصر» (فيديو)

الخميس 16/يناير/2020 - 08:27 م
جودة عبدالخالق،
جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق
سناء إسماعيل
طباعة
قال جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، إنه فكّر بداية الأمر الالتحاق بكلية الآداب والتخصص في الأدب الإنجليزي، فهذه كانت هوايته عندما حصل على المركز الثاني على مستوى القُطر المصري في المرحلة الثانوية تم إنشاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في 1960 ونصحه مقربون منه أن يلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان ذلك صدفة.

أضاف عبدالخالق، خلال لقائه في برنامج "فنجان قهوة" مع الإعلامي أحمد مجدي، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه قابل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، خلال لقائين الأول عندما حصل على المركز الثاني في الثانوية العامة على مستوى القطر والثاني عندما حصل على المركز الأول في بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

تابع: أنه لم يمتلك بدلة لارتدائها خلال مقابلته عبدالناصر في عيد العلم، وقام باستعارتها من أحد أقاربه قائلًا: "البدلة كانت ضيقة"، لكن الرئيس خلال مصافحته قال له: "شد حيلك وإحنا ننتظرك"، وكأنه تعمد ذلك ليشد من أزري، لكن في اللقاء الثاني اختلف الوضع الذي كنت قد أخذت عليه واشتريت بدلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبدالقادر شهيب: الصحافة تحتاج إلى صنايعية.. وتأريخ فترة عدلي منصور مشروعي المقبل

محاكمة المدير القانوني بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة

"جمعة" يشكر "الطيب" على جهوده في بيت الزكاة والصدقات المصرى

رحلة أخطر المتورطين في "الكيانات الموالية للإخوان" من الفقر إلى الثراء الفاحش

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى بنهاية التعاملات

منذ حوالي 5 ساعات

أبوشقة يكشف عن موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

انهيار أجزاء من كوبري محرم بك في الإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات

الخارجية تستدعى القائم بأعمال أنقرة بعد ضبط خلية تركية إلكترونية

الصور

image description

القاهرة وناسها.. صور حرة

image description

مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري

image description

كبار رجال الدولة فى عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي

image description

مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك

image description

دار أزياء «فيرساتشي» تستعرض مجموعة لما قبل خريف 2020

الأكثر قراءة

للمرة الثانية.. نقل منى فاروق للمستشفى (صورة)

تحذير مصري يوناني إيطالي من خطورة غزو تركيا لليبيا

مصادر تكشف أسباب غضب أردوغان لمداهمة شقة «باب اللوق»

«المركزي» يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

إنفوجراف

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد بنات فرقته»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد بنات فرقته»

الصحة

كفيف يحول عينه لـ«كاميرا فيديو»

دراسة جديدة عن إدمان السكر

5 خطوات للتخلص من توتر الحمل

دراسة: مستخلصات «القرع المُر» تحارب السرطان

الرئيس نيوز

هيئة الاستعلامات: وكالة الأناضول ليس لها وجود قانوني في مصر

إخلاء سبيل 5 متهمين في قضية الخلية الإلكترونية التركية

"الخارجية" تحذر من خطورة بدء إرسال قوات تركية إلى ليبيا على مؤتمر برلين

"الأرصاد" تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

منوعات

كائنات حية مجهرية أدت إلى تطور البشر تُحير العلماء

تصغير ثاني أكبر ماسة في العالم وتحويلها إلى «سويلو»

طريقة جديدة لمواجهة قراصنة الإنترنت

انتقادات حادة لريهام سعيد بعد مساندتها نانسى عجرم وزوجها

كشكول

تعرف على قواعد تصحيح عربي الشهادة الإعدادية بالقاهرة

''تعليم الشرقية'': الانتهاء من استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

مراجعة نهائية في اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

بعد إحالة رئيسة قسم للتحقيق.. ننشر قرار تعيين ابنة مستشار معيدة بإعلام القاهرة

إسلام سياسي

تفاصيل تشكيل أردوغان «جيش المرتزقة» لزعزعة استقرار الشرق الأوسط

2 مليار و73 مليون ليرة مخصصات سرية.. عجز كلى فى الموازنة التركية

أردوغان يُعاند: سنرسل قوات إلى ليبيا

القبض على مفتى داعش فى الموصل

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
لويس عوض والعصر العثمانى
مدحت بشاى
معرض الكتاب والعدالة الثقافية
جمال طه
المبادرة الروسية التركية ومحاولة اختطاف الملف الليبى
ماجد حبته
بيان برلين ينعى الأمم المتحدة!
المزيد

الثقافة

من هو قاسم حداد الفائز بجائزة ملتقى الشعر العربي؟

وائل خورشيد يكتب: «جواز علي من صفية باطل»

ختام فعاليات ملتقى القاهرة للشعر العربي

تكريم رفعت سلام في «القاهرة للشعر العربي»