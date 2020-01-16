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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الحركة الوطنية»: المحليات أساس قاعدة الهرم السياسي

الخميس 16/يناير/2020 - 08:16 م
الدكتور أحمد الضبع،
الدكتور أحمد الضبع، نائب رئيس حزب
حسين العمدة
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قال الدكتور أحمد الضبع، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام، إن تكليف أمناء الأمانات المركزية بتشكيل أمانتهم سيتم تنفيذه قبل نهاية يناير الجاري، وفي بداية كل شهر سيتم تقديم تقرير للهيئة العليا بأنشطة الأمانة يوضح الأنشطة والفاعليات التى تم تنفيذها على مدار الشهر.

وجاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة الدورى بحضور التشكيل الجديد برئاسة اللواء رؤوف السيد رئيس الحزب وأعضاء وقيادات الأمانة العامة والأمانات المركزية.

أوضح الضبع أنه سيتم وضع خطة لعام ٢٠٢٠، خاصة أنه مهم للحياة الحزبية والسياسية وسيحدث استحقاقين دستوريين لمجلس الشيوخ والبرلمان مع انتظار دور المحليات، مطالبًا الأمانات بتقديم خطة ربع سنوية كونها الأقرب للواقع.

أكد الضبع التقرير الشهري للأمانة العامة المقدمة من الأمانات المركزية والمحافظات، مشددًا على ضرورة التواصل مع أمناء المحافظات بشكل جيد، وأنه تم إضافة الأمانة العامة للتنظيم والمتابعة بالتنسيق بين النائب حاتم الدالي والنائب عبدالإله عبدالحميد.

وأشاد حاتم الدالي، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية للشؤون السياسية والتنظيمية، بإنجازات الحزب في الفترة الأخيرة التي أغلق فيها العديد من الأحزاب أبوابهم وتراجعوا، ولكن الحركة الوطنية استمر في كفاحه، وأضاف العديد من الشخصيات المؤثرة في كافة المجالات لقوائم أبطالة.

وأكد الدالي، أن قيادة الحزب التي تصدر تعليمات وتتناقش بشكل بناء ومثمر مع الأعضاء للوصول للقرار الأنسب، وموضحًا نشاط الحزب لابد أن يتطور ليتلاءم مع المرحلة القادمة من خلال جذب قيادات وشخصيات جديدة مؤثرة، مشيرًا إلي اهمية تطوير ودعم واجهة للحزب من خلال عضويات فعالة فى الأمانات المركزية، وتكون الاجتماعات مرتبطة بجدول زمني يتم متابعة تنفيذه، ويتم توثيق ما يحدث أولا بأول.

ووجه الدالي بضرورة تواجد أعضاء الهيئة العليا والأمانات المركزية فى زيارات ميدانية مستمرة؛ للوقوف على ما تم وما يتم إنجازه وتقديم الدعم الكافي، قائلًا: "المحليات هي الأساس الذي تقوم عليه التنمية المحلية، وهي قاعدة الهرم السياسي والحزب يدرك ذلك جيدًا، ويضع تعديلات دائمة فى سياستة تدعم العمل الجماعي وتحقق النجاح والمشاركة للجميع، خاصة أن المرحلة القادمة هي مرحلة الأمانات المركزية، ولابد من المزيد من التنظيم والتخطيط.

وقال النائب عبد الإله عبد الحميد، أمين التنظيم بالحزب، النجاحات التي حققتها أمانات الحزب على مستوى الجمهورية ناتج عن جهود ذاتية وطنية مخلصة لا مثيل لها، مضيفًا: أن عدد العضويات ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، والحزب أطلق العديد من القوافل الطبية ونظم العديد من الدورات التدريبية والمشاركة فى المناسبات الوطنية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلي أن الحركة الوطنية له مقرات على مستوى ٢٢ محافظة في مصر، وأن مسألة العضوية أمر مكلف به جميع الأمناء.

جاء ذلك خلال اجتماع الحزب بحضور الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس الحزب والأمين العام، واللواء أحمد البلتاجي نائب رئيس الحزب للشئون الخارجية، والمستشار حاتم الدالي نائب رئيس الحزب للشئون السياسية والتنظيمية، والدكتور محمد رجب المستشار السياسي للحزب، والنائب عبد الإله عبد الحميد أمين عام التنظيم، وهشام الهرم الأمين العام المساعد، واللواء عبد اللطيف محمد مستشار رئيس الحزب للشئون العامة، ونهاد خير الله أمين عام الحزب بالقاهرة، وصلاح سعد أمين المهنين، والدكتورة كوثر الشناوي مساعد رئيس الحزب، ونور الشيخ أمين التدريب والتثقيف، ووائل حوار أمين التواصل السياسي، وعصام عبد المقصود أمين العمال المركزية، وسامية فوزي أمين التواصل الاجتماعي، واللواء حسام الدين زكي أمين المجالس المحلية، ومجدي البسطويسي أمين الفلاحين وحنان الشاذلي أمين التنمية البشرية والصحة، ومدحت نبيل أمين مساعد القاهرة وعضو الأمانة العامة.

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