من هو قاسم حداد الفائز بجائزة ملتقى الشعر العربي؟

فاز الشاعر الكبير قاسم حداد، اليوم الخميس، بجائزة الملتقى الدولي للشعر العربي في دورته الخامسة.ولد الشاعر قاسم حداد عام 1948 فى دولة البحرين، وشارك في تأسيس "أسرة الأدباء والكتاب في البحرين" عام 1969، وشغل عددًا من المراكز القيادية في إدارتها، وتولى رئاسة تحرير مجلة كلمات التي صدرت عام 1987م وهو عضو مؤسس في فرقة "مسرح أوال".شغل حداد عددًا من المراكز القيادية في إدارتها، وترجمت أشعاره إلى عدد من اللغات الأجنبية.تلقى الشاعر قاسم حداد تعليمه بمدارس البحرين حتى السنة الثانية ثانوي. والتحق بالعمل في المكتبة العامة منذ عام 1968 حتى عام 1975 ثم عمل في إدارة الثقافة والفنون بوزارة الإعلام من عام 1980. وشارك في تأسيس (أسرة الأدباء والكتاب في البحرين) عام 1969.كتبت عن تجربته الشعرية عدد من الأطروحات في الجامعات العربية والأجنبية، والدراسات النقدية بالصحف والدوريات العربية والأجنبية. ترجمت أشعاره إلى عدد من اللغات الأجنبية. متزوج ولديه ولدان وبنت (طفول - محمد - مهيار) وحفيدان (أمينة ورمز). حصل على إجازة التفرغ للعمل الأدبي من طرف وزارة الإعلام نهاية عام 1997.