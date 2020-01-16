ختام فعاليات ملتقى القاهرة للشعر العربي

اختتم الملتقى الدولي للشعر العربي فعالياته الدورة الخامسة، منذ قليل، المقام على المسرح الصغير بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد من 15 دولة.استهل الحفل الختام بالسلام الوطن، تلاه كلمة للدكتور محمد عبد المطلب مقرر اللجنة العلمية للملتقى، ووجه خلالها الشكر للجهات والهيئات المنظمة للملتقى.كما وجه عبد المطلب الشكر إلى وزيرة الثقافة لرعايتها الملتقى ورفع قيمة الجائزة إلى ٢٠٠ بدلا من ١٠٠ ألف جنيه، وكذلك للدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وللشعراء العرب اللذين مثلوا بلدانهم فى هذا الملتقى.وطلب بتوصية لوزيرة الثقافة بأن يكون هناك ملتقى لشعر العامية.وفي الختام، أعلن جابر عصفور اسم الفائز بجائزة الملتقى وهو الشاعر قاسم حداد، كما تم تكريم الشاعر الكبير رفعت سلام.