تكريم رفعت سلام في «القاهرة للشعر العربي»

كرمت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، الشاعر الكبير رفعت سلام، خلال حضوره حفل ختام فعاليات ملتقى القاهرة للشعر الدولي، الذي يستضيفه المجلس الأعلى للثقافة بالمسرح الصغير.يشار إلى أن الدكتور جابر عصفور، رئيس لجنة تحكيم جائزة ملتقى الشعر العربى، أعلن منذ قليل، فوز الشاعر قاسم حداد بجائزة الملتقى في دورته الخامسة.يذكر أن الدورة الخامسة للملتقى حظيت بمشاركة عدد كبير من الشعراء والنقاد ممثلي 15 دولة، وكانت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، أعلنت عن رفع قيمة الجائزة من 100 إلى 200 ألف جنيه.