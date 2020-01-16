المهاجم السنغالى أليو بادجى يصل مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، اللاعب السنغالي أليو بادجي، مهاجم رابيد فيينا النمساوي، للانضمام إلى صفوف الأهلي بعد تعاقده رسميًا مع القلعة الحمراء لمدة 4 أعوام ونصف العام.وأنهى المهاجم السنغالي، إجراءات وصوله من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، فور وصوله على متن الرحلة المصرية القادمة من فينيا برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.كان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد أعلن اليوم، تعاقده رسميًا مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي ليكون الصفقة الثانية للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية.وذكر الموقع الرسمي للأهلي، أن اللاعب السنغالي انتقل إلى صفوف النادي الأحمر بعدما وقع رسميًا لمدة أربعة أعوام ونصف، براتب قدره ألف يورو سنويًا، ومن المقرر أن يخضع اللاعب النمساوي للكشوفات الطبية غدًا الجمعة، لينضم للتدريبات في وقت لاحق من أجل المشاركة في المباريات المقبلة.وأصبح بادجي ثاني صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، حيث استطاعت إدارة القلعة الحمراء تدعيم صفوفها بالتعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا" القادم من صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي.