فرنسا ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال حاملة الطائرات «شارل ديجول» إلى منطقة الشرق الأوسط، اعتبارا من يناير وحتى أبريل، لدعم عمليات الجيش.وقال ماكرون في كلمة له: «حاملة الطائرات ستدعم قوات عمليات (تشامال) في الشرق الأوسط من يناير إلى أبريل 2020 قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال».تأتي هذه الخطوة وسط تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ومخاوف فرنسا من أن المعركة ضد داعش ربما تفقد زخمها في خضم ذلك.