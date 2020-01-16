أول تعليق من قاسم حداد بعد فوزه بجائزة «ملتقى الشعر العربي»

قال الشاعر قاسم حداد عقب فوزه بجائزة ملتقى القاهرة للشعر العربي خلال دورته الخامسة، إنه ممتن كثيرا لهذا التكريم ولمصر البلد التي ما زالت يتعلم من شعرائها الكثير، متمنيا من المؤسسات الثقافية النهوض بالشعراء بشكل دائم بعيدا عن المناسبات والجوائز.وبعد انتهاء كلمته حرص حداد على التقاط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وأعضاء لجنة التحكيم.أعلن الدكتور جابر عصفور، رئيس لجنة تحكيم جائزة ملتقى الشعر العربى، منذ قليل، فوز الشاعر قاسم حداد بجائزة الملتقى في دورته الخامسة.يذكر أن الدورة الخامسة للملتقى حظيت بمشاركة عدد كبير من الشعراء والنقاد ممثلي 15 دولة، وكانت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، أعلنت عن رفع قيمة الجائزة من 100 إلى 200 ألف جنيه.