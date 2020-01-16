بكري: افتتاح قاعدة برنيس أصاب الإخوان بالرعب

قال الإعلامي مصطفى بكري إن جماعة الإخوان «الإرهابية» أصيبت بحالة من الذعر والرعب والهذيان والتخبط بعد افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، والسبب أنها القاعدة الأكبر في الشرق الأوسط وتعتبر رسالة لمَن يعنيه الأمر.أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على صدى البلد، مساء الخميس، أن حالة الذعر التي انتابت أبواق جماعة الإخوان سببها القاعدة غير المسبوقة، التي أعدت في موقع استراتيجي حاسم على البحر الأحمر، وتضم تشكيلات من القوات البحرية والبرية والجوية.وأوضح أن هذه القاعدة تعد تطورا استراتيجيا هائل للقوات المسلحة، ورسالة بأن مصر قادرة على حماية أمنها القومي، موجهًا التحية للقوات المسلحة، وللقيادة العامة وللشعب المصري العظيم.كما أشار إلى أن هدف هذه القاعدة هو حماية حقول النفط والغاز في البحر الأحمر.