وزيرة الثقافة تكرم أعضاء لجنة تحكيم «القاهرة للشعر»

كرمت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، أعضاء لجنة تحكيم ملتقى القاهرة للشعر العربي، خلال حفل ختام فعاليات ملتقى القاهرة للشعر الدولي، الذي يستضيفه المجلس الأعلى للثقافة بالمسرح الصغير.ضمت لجنة التحكيم كلا من "رشا ناصر العلى من سوريا، والشاعر سعد البازعى السعودية، والدكتور عبد السلام المسدى تونس، والشاعر محمد ابراهيم ابو سنة من مصر، والدكتور محمد بدوى من مصر وعضو لجنة التحكيم، والشاعر محمد سليمان من مصر، والدكتور نبيل حداد من الاردن، ووائل حسين امين سر لجنة التحكيم".كما أهدت وزيرة الثقافة درع الملتقى للدكتور محمد عبد المطلب، مقرر اللجنة العلمية للملتقى.يذكر أن الدورة الخامسة للملتقى حظيت بمشاركة عدد كبير من الشعراء والنقاد ممثلي 15 دولة، وكانت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، أعلنت عن رفع قيمة الجائزة من 100 إلى 200 ألف جنيه.