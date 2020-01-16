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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

كائنات حية مجهرية أدت إلى تطور البشر تُحير العلماء

الخميس 16/يناير/2020 - 07:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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اكتشف العلماء إن كائنات حية مجهرية جديدة تمثل ظهورا فريدا من نوعه تجمع بين البكتيريا القديمة والخلايا التي أدت إلى تطور البشر.

وحسبما أفادت صحيفة "ذا صن" تم العثور على تلك الكائنات مدفونة بالوحل في أعماق البحار قبالة ساحل اليابان.

ودرس فريق بحث من اليابان بيولوجيا الكائن الحي، الذي عُثر عليه على عمق 1.5 ميل تحت سطح المحيط، من خلال تحفيزه على النمو في المختبر.

ويقول الفريق من المعهد الوطني الياباني للعلوم والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، إن هذه الكائنات الحية الدقيقة الجديدة، هي الرابط بين نوعي الخلايا.

وتعد هذه الكائنات جزءا من مجموعة تسمى archaea، وهي كائنات وحيدة الخلية بسيطة نسبيا تفتقر إلى الهياكل الداخلية مثل النواة - فهي جزء من مجموعة الخلايا بدائيات النوى.

ووقع العلماء في حيرة كبيرة منذ فترة طويلة، حول التحول التطوري من خلايا بسيطة تشبه البكتيريا إلى خلايا أكثر تعقيدا تسمى حقيقيات النوى.

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