قاسم حداد يفوز بجائزة ملتقى القاهرة للشعر العربى

أعلن الدكتور جابر عصفور، رئيس لجنة تحكيم جائزة ملتقى الشعر العربى، منذ قليل، فوز الشاعر قاسم حداد بجائزة الملتقى في دورته الخامسة.





قال عصفور إن "لجنة التحكيم لم تستبعد اسم أى شاعر عربى، لكن بعد نقاش مستفيض رأت اللجنة أن ثمة تجربة شعرية متنوعة منذ نصف قرن وما زالت وامتد تأثيرها للأجيال التالية وهو الشاعر قاسم حداد".





يشار إلى أن الدكتور جابر عصفور قبل إعلانه اسم الفائز طلب الوقوف دقيقة حدادا على روح الشاعر محمد عيد إبراهيم، مؤكدا أنه كان واحدا من أجمل شعراء السبعينيات.



