انفراد.. «الدستور» تحاور مصابي الجيش الليبي داخل المستشفيات المصرية

دورة علاجية تتضمن فحصًا شاملًا وإجراء جراحات.. ومتابعة بعد الشفاء

مسئول ليبى: القاهرة فتحت لنا المراكز الطبية.. وتُعاملنا مثل المصريين

جرحى: رعايتنا بدأت منذ نزولنا المطار.. سنعود للقتال بعد التعافى.. وإرهابيو «الوفاق» مرتزقة أجانب تحركهم الأموال

تضحيات كبيرة يبذلها الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ بدأ فى ١٦ مايو ٢٠١٤، عملية تطهير المدن والأراضى الليبية من الميليشيات الإرهابية التابعة لتنظيمات «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان»، وغيرها، واستطاع منذ ذلك التاريخ تحرير نحو ٩٠٪ من الأراضى، وتتبقى أمامه المهمة الأكبر الممثلة فى العاصمة طرابلس. وفى هذه المواجهات الحامية، روى عناصر الجيش الليبى بدمائهم أراضى بلادهم فى سبيل تحريرها وتطهيرها، وسقط من بينهم الكثير من الشهداء والجرحى. ومن منطلق الإيمان بالدور الشريف الذى يؤدونه، توفر الحكومة المؤقتة بقيادة عبدالله الثنى، والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير «حفتر»، بالتنسيق مع مصر، رعاية صحية على أعلى مستوى للمصابين منهم، داخل مستشفيات القاهرة المختلفة.«الدستور» تنفرد فى السطور التالية بإجراء جولة ميدانية فى أحد المستشفيات الذى يتلقى فيه هؤلاء الأبطال علاجهم، وتجرى حوارات مع عدد من المصابين، الذين كشفوا عن الكثير من كواليس المعارك التى يخوضونها، وطبيعة العدو الذى يجابهونه، وحكوا عن تجربتهم فى تلقى العلاج داخل أحد المستشفيات المصرية.داخل مستشفى «إيدن» فى مدينة ٦ أكتوبر، الذى يعد أحد الصروح الطبية العظيمة فى مصر، التقينا طبيبًا يدعى محمد زيدان، وهو يتسامر مع أحد المرضى من مصابى الجيش الليبى.وقال «زيدان»، وهو إخصائى العظام والعلاج الطبيعى بالمستشفى، إن هؤلاء المصابين يخضعون لـ«دورة علاجية شاملة»، تبدأ باستقبال أفواج من الجرحى من مختلف الإصابات، وتوزيعهم على التخصصات المختلفة، وإذا كانت هناك حاجة لإجراء عمليات جراحية يتم تجهيز الحالة فورًا وإجراء الجراحة فور الانتهاء من الفحوصات اللازمة.وأضاف: «إذا كانت هناك حالات فى حاجة إلى عمليات تجميل يتم تحويلها للاستشاريين الذين يتعامل معهم المستشفى، ليتم تجهيزها أيضًا للعمليات، أما الحالات التى فى حاجة لتخصصات مخ وأعصاب أو مسالك، يتم نقلها لأقرب مستشفى».وبين أن فحص المصاب الذى تلقى شظايا ما بعد الانفجارات، أو المصاب فى أوعيته الدموية، يستغرق يومين داخل القسم الداخلى، حيث يخضع لإجراء الأشعة الطبية بأنواعها، سواء عادية أو مقطعية أو رنين مغناطيسى، ومن خلالها يتم تقييم حالته جيدًا.وكشف عن إمكانية الاستعانة باستشاريين من كل مكان للحالات الحرجة التى تحتاج لعمليات ويتم إجراؤها، وبعد ذلك يدخل المريض مرحلة التأهيل بالقسم الداخلى، ثم يخضع إلى الملاحظة لمدة يومين أو ٣ أيام، قبل إتمام علاجه وخروجه من المستشفى، مضيفًا: «خروج المريض من المستشفى لا يعنى أن مرحلة العلاج انتهت، قد يعود مرة أخرى للمتابعة والتقييم فى العيادة الخارجية، بالتنسيق مع مسئولى السفارة». وحول ما إذا كانت هناك إصابات تستدعى السفر إلى الخارج، قال: «غالبًا معظم الحالات يتم علاجها فى المستشفى، والمصاب لا يتم نسيانه بعد خروجه، بل يخضع لمتابعات مستمرة، لحين تحويله لمرحلة العلاج الطبيعى التى قد تستغرق ٣ أشهر كحد أقصى».وكشف عن أن أغلب أنواع الإصابات التى يتم علاجها، تتمثل فى كسور بالساق والأذرع والفخذ والحوض والعمود الفقرى، وكسور أخرى مصاحبة لبتر وعاهات مستديمة وشظايا تؤثر على الوظائف الحيوية للجسم.وأضاف: «هذه الإصابات تدخل المريض فى حالة نفسية سيئة، ومن أجل ذلك يعمل المستشفى على تحسين نفسية المصاب، وتقديم أفضل رعاية طبية لازمة.. الجريح فور وصوله يكون فى حالة نفسية سيئة جدًا، لكن مع الوقت تبدأ تدريجيًا فى التحسن».التقينا بعد ذلك طلال العريفى، مدير لجنة شئون الجرحى، الذى قدم شرحًا لخريطة العلاج التى يتلقاها المصابون، بادئًا حديثه بتقديم التحية لمصر وشعبها العظيم الذى أبهر العالم من خلال القضاء على المشروع الإخوانى القطرى التركى، والتصدى بقوة وجرأة لأنقرة الغازية التى تحاول إرسال جنودها إلى ليبيا.وقال «العريفى»: «نحن ممتنون جدًا بوجودنا فى مصر الحبيبة التى حماها الله بجيش وشعب ورئيس وقوى وطنية قوية، ونعتبرها بلدنا الثانى. فطيلة فترة وجودنا لم نتعرض لأى مضايقات من أى جهة، ونتمنى أن تعود ليبيا فى المستقبل القريب لتصبح مثل مصر».وأضاف: «الواجب الوطنى يحتم علينا تقديم أنفسنا وما نملك فداءً للوطن، فى ظل الظروف التى تمر بها ليبيا التى تكالبت عليها كل القوى الاستعمارية وسرقت خيراتها وأغرقت شعبها فى الحرب الأهلية بين شرقها وغربها».وتابع: «دورنا الوطنى المكلفين به يتمثل فى رعاية جرحى الجيش الليبى التابعين للحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثنى، والقيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة المشير خليفة حفتر، ودورنا إنسانى صرف».وأوضح أن دوره يتمثل فى الإشراف المباشر على هؤلاء الجرحى من ناحية الاستقبال والعلاج والإقامة والتسفير ومتابعتهم فى كل ما يحتاجونه، من منطلق أنهم أبطال قدموا أرواحهم وأنفسهم فداء للوطن.وواصل: «نحاول من خلال عملنا الدءوب طيلة ٢٤ ساعة أن ننقذهم مما أصابهم من جراحات بالغة، نتيجة استعمال أسلحة فتاكة من قبل حكومة السراج غير الشرعية، التى جلبت كل مرتزقة العالم من جبهة النصرة والمرتزقة التركية وغيرها لقتل الروح الوطنية لدى هؤلاء الجنود الشباب».وعقب بقوله: «من خلال متابعتى برنامج شئون الجرحى فى مصر، فإن جروح جنودنا لا تشفى نهائيًا بكل الطرق العلاجية، نتيجة استخدام أعتى الأسلحة الخطيرة».وعن مراحل العلاج، قال «العريفى»: «ننسق مع العديد من المستشفيات فى جمهورية مصر العربية، ونعقد اجتماعات مستمرة مع مشرفى كل مستشفى، لخدمة جرحى الجيش. نعلم أن هؤلاء الأبطال يمرون بجانب إصاباتهم بمرحلة نفسية صعبة نتيجة خروجهم من معارك شرسة وقوية، فنحاول تذليل الصعاب بتوزيعهم على المستشفيات كل حسب حالته، ونوفر لهم منحة نقدية بسيطة كمصروفات يومية وهى جزء من حقوقهم المفروضة، إضافة إلى توفير كل ما يحتاجونه من ملبس ورعاية ومسكن خلال مرحلة النقاهة».وأضاف: «نتواصل معهم باستمرار طيلة فترة وجودهم هنا، لأنه جزء من حقوقهم، وهذا من شأنه رفع الروح المعنوية والإيمانية لنا ولهم، حتى يعودوا إلى أرض الوطن».وتحدث «العريفى» عن الخدمة الطبية التى يتلقاها الجرحى فى مصر، قائلًا: «أقدم التحية والشكر والتقدير لكل الأطقم الطبية فى المستشفيات التى خدمت جرحانا، بالفعل هم ملائكة رحمة. معاملتهم واهتمامهم بجنودنا، عكست لنا كيف أن مصر العروبة منبع التاريخ والحضارات والتاريخ الإنسانى والإنسانية وأنها أرض الخير التى ذكرت فى القرآن الكريم».وأضاف: «مصر فتحت كل أبواب مستشفياتها لنا بالتنسيق مع الحكومة المؤقتة والجيش الوطنى، وتتم معاملة الجندى الليبى وعلاجه كأنه مواطن مصرى تمامًا فى كل شىء، خاصة فى التكلفة المادية، وهو عكس ما نراه فى تركيا فى علاجها ميليشيات السراج، التى يحدث من ورائها فساد وسمسرة وسرقة للمال العام».وواصل: «فى مصر نتعامل مع المستشفى مباشرة بإيداع القيمة النقدية فى حساب الجندى المصاب، ونتعامل مع عدة صروح طبية منها (إيدن الشرطة، ودريم، ووادى النيل بالقبة، وشروق للعيون، وفاطمة الزهراء، والجوى العام، وبدايات، ومركز الأمل والوفاء للعلاج الطبيعى)».وعن طبيعة الإصابات، ذكر أنها جراحات بالغة تتنوع بين عيون أو عظام، التى يتم علاجها جميعًا فى مصر، ما عدا الحالات التى تحتاج إلى تركيب أطراف صناعية وهى قليلة، حيث يتم نقلها إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن جميع حالات الشلل النصفى وشبه الرباعى تم شفاؤها، وعادت إلى الوطن للالتحاق بكوكبة الأبطال فى معركة الجهاد ضد الاحتلال التركى.وشدد على أن «معسكر السراج يستخدم أسلحة فتاكة معظمها من تركيا ودول غربية، والحمد لله نتيجة وجود كفاءات طبية وحرص طبى ومتابعة دقيقة فى مصر، لا نحتاج إلى نقل أى حالات إلى أى دولة أخرى».وأشار إلى دور العلاج النفسى بعد مرحلة الشفاء من الإصابة فى إعادة تأهيل الفرد، قائلًا: «يصاب الجندى بعد خروجه من المستشفى بحالة نفسية سيئة، لذلك يتم نقله إلى أحد الفنادق لقضاء فترة نقاهة، التى قد تستمر لمدة شهر».وتابع: «نحاول أن نزرع فى وجدان المصابين قيم الإيمان والتسامح الذى حثنا عليه الدين الإسلامى، ونشجعهم ونذكرهم بأن هذه مرحلة جهاد مقدس ضد مشروع يتبنى تدمير القيم الإنسانية العربية، وجنودنا لديهم إيمان قوى بالدور والواجب الوطنى الذى يقومون به، حيث يقررون العودة بعد إتمام شفائهم إلى محاور القتال لنصرة الجيش فى الحرب».التقينا عددًا من الجرحى الذين رووا الكثير من كواليس المعارك التى خاضوها، وكذلك تجربتهم فى تلقى العلاج فى مصر، بداية من إبراهيم عبدالله شريف، من مدينة أجدابيا، الذى أصيب فى قدمه خلال معارك تحرير طرابلس.وقال «شريف»: «شاركت فى كل المعارك مع الجيش ضد ميليشيات السراج، فى درنة وسبها والجنوب، وهذه الميليشيات عبارة عن خليط من فئة باغية طاغية فاسدة غير نظامية، وعناصر إرهابية من داعش والشريعة والقاعدة، ومرتزقة لا تلتزم بأى أوامر أو توجيهات من قيادتها».وكشف عن أن شقيقين له استشهدا أيضًا فى معارك طرابلس قبل أسبوع، مشيرًا إلى أنه وأشقاءه التحقوا بالجيش تطوعًا وقناعة منهم بـ«عملية الكرامة» وإيمانًا بالدور الذى يؤديه الجيش الوطنى لإعادة الأمن والأمان لليبيا، مشددًا على أن الأمن أهم من الرزق والإعمار للبلاد، وأن المشير خليفة حفتر قائد الجيش «رجل وطنى يحب ليبيا ولا يطمع فى سلطة، بل يقود الحرب على الإرهاب من منطلق إيمانه بأن ليبيا أكبر منه شخصيًا ومن أى شخص».وعن الرعاية الصحية التى يتلقاها فى مصر، قال: «نعتبر مصر وطننا الأول والثانى، فهى قلب الأمة العربية وملجأ لكل محتاج، وهى احتوت كل العرب ومن قبلنا إخواننا العراقيون والسوريون واليمنيون والفلسطينيون»، مضيفًا «المستشفى استقبلنا استقبالًا طيبًا، وقدم تمريضًا ورعاية طبية على أعلى مستوى، ومصر هى البلد الوحيد الذى أشعر فيه براحة كبيرة وينسجم فيه الليبيون».وأكد محمد فرج جميل، مصاب فى قدميه خلال معارك مدينة سرت، أن العلاج الذى تلقاه فى مصر كان على أعلى مستوى، قائلًا: «نتلقى العلاج منذ شهر، والأمور طيبة والمتابعة والإشراف مستمران، وحتى الطعام على أعلى مستوى».وأضاف أنه يتحسن بسرعة بفضل الرعاية الطبية الجيدة ورغبته فى الشفاء سريعًا، للعودة مرة أخرى للانضمام إلى زملاء الكفاح بصفوف الجيش، فى محاور القتال ضد أعداء الوطن، معبرًا عن رغبته فى العودة إلى مصر بعد تحرير وطنه، وزيارة الأقصر وأسوان للاستمتاع بمعالمهما التى درسها فى المناهج الدراسية.تجربة أخرى حكاها مفتاح المشاى، من مدينة بنغازى، المصاب فى ذراعه وقدمه وظهره، بقوله: «شاركت فى حروب بنغازى وبنينة والجنوب، وأصبت خلال اشتباكات فى محور عين زارة جنوب طرابلس بشظايا فى ذراعى، والحمد لله أنا فى مرحلة العلاج الطبيعى بعد نجاح عملية تركيب مسمار فى عمودى الفقرى».وبين طبيعة الميليشيات التى يواجهونها فى ليبيا، قائلًا: «نحن نحارب مجموعات إرهابية متنوعة مدعومة من قطر وتركيا، وتحالفت جميعها رغم اختلاف مصالحها ضد الوطن والجيش»، مثمنًا دور مصر والرعاية الطبية التى يتلقاها.وقال إبراهيم أحمد أبوبكر، من مدينة بنغازى، إنه أصيب فى محور وادى الربيع بطرابلس، بشظايا صاروخ هاون ١٢٠ فى قدميه، مضيفًا: «حاربنا ميليشيات المال والإرهاب، ونقاتل من أجل تحرير بلادنا».وكشف عن أنه أجرى أول عملية فى مستشفى «سبيعة» فى ليبيا، ثم تم نقله من «بنينة» إلى مصر، بمعرفة القيادة العامة للجيش الليبى، وفى مصر أجريت له عدة عمليات نجحت كلها بفضل الله والمهارة الطبية العالية، وما زال تحت المتابعة.وأضاف: «الرعاية التى تلقيتها بدأت منذ وطأت قدماى أرض المطار، وكل شىء من حيث العلاج أو الطعام أو المتابعة على أعلى مستوى، وأشعر بأننى مصرى بفضل ما تلقيته من معاملة طيبة».وعن طبيعة العناصر والميليشيات التابعة لـ«الوفاق»، قال: «كل قواتهم ميليشيات ومرتزقة أجانب تم شراؤها بالأموال لمحاربة الجيش الذى يسعى إلى إنقاذ ليبيا»، مشددًا على أهمية تحرير طرابلس باعتبارها عاصمة الدولة، وتسيطر عليها مجموعة فاسدة من تنظيم الإخوان الإرهابى الذى يسرق المال العام وقوت الشعب، لافتًا إلى أن الكثير من الشباب يتطوعون للالتحاق بصفوف الجيش، من أجل تحرير البلاد وعودة ليبيا كما كانت.