موسم الكبار.. رفع «الفيل الأزرق 2» لعرض «دماغ شيطان» و«لص بغداد»

حقق فيلم «الفلوس» إيرادات اقتربت من ٣٠ مليون جنيه، منذ عرضه فى ٢٥ ديسمبر الماضى، بواقع مليون و٢٥٠ ألف جنيه فى اليوم، احتل بها صدارة إيرادات الأفلام السينمائية المطروحة فى موسم «الكريسماس» ورأس السنة. ويخوض بطولة الفيلم النجم تامر حسنى، ويشاركه البطولة كل من زينة وعائشة بن أحمد، وهو من قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق.

وبلغت إيرادات الفيلم فى أول أيام عرضه نحو مليون و٧٠٢ ألف جنيه، ثم مليونين و١٠٠ ألف جنيه، ومليونين و٥٠٣ آلاف جنيه، ومليون و٣٠٨ آلاف جنيه، ومليون و١٧٩ ألف جنيه، وسار على هذا المعدل وصولًا إلى مليونين و٥٣٣ ألف جنيه كأعلى معدل إيراد يومى له، حتى تراجع إلى ٥٧١ ألف جنيه يوم الإثنين الماضى.

ونافست «الفلوس» على الإيرادات أفلام «بنات ثانوى»، «بيت ست»، «يوم وليلة»، «دفع رباعى»، بجانب فيلم «استدعاء ولى عمرو» الذى تفكر جهات التوزيع فى رفعه من دور العرض السينمائية بسبب إيراداته الهزيلة، التى وصلت إلى «صفر إيرادات» فى أحد الأيام.

ورفعت دور عرض سينمائية عددًا من الأفلام تمهيدًا لاستقبال أعمال أخرى، من بينها فيلم «دماغ شيطان» المقرر عرضه بداية من الأربعاء المقبل الموافق ٢٢ يناير الجارى، ويتناول الأحوال الاجتماعية التى مرت بها مصر عقب ثورة ٢٥ يناير وتدنى المستوى العام، وحالة اليأس التى سيطرت على المصريين. ويخوض بطولة «دماغ شيطان» كل من: باسم سمرة، رانيا يوسف، سلوى خطاب، عمرو عابد، نادية خيرى، ياسر الزنكلونى، أشرف طلبة، وعلى شوقى، بجانب الوجوه الجديدة: فتحى صقر، كامل الشافعى، أسامة عبدالله، أحمد خالد، وهو من تأليف عمرو الدالى، وإخراج كريم إسماعيل.

كما سيتم رفع الجزء الثانى من فيلم «الفيل الأزرق» الذى تخطت إيراداته ١٠٠ مليون جنيه، من بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبرى، وإنتاج شركة «سينرجى»، وإخراج مروان حامد، ليحل محله فيلم «لص بغداد» فى يوم ٢٢ يناير الجارى، وهو بطولة: محمد إمام، ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن، فتحى عبدالوهاب، أمينة خليل، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه حول مغامرة كوميدية يبحث خلالها أبطال الفيلم عن كنز مفقود. وكذلك تم رفع الفيلم السينمائى «إنت حبيبى وبس» من صالات العرض بالكامل، بعدما حقق الفيلم إيرادات قاربت من ٣.٥ مليون جنيه، منذ طرحه فى موسم عيد الأضحى الماضى، وهو بطولة محمد ثروت، ومحمود الليثى، وبوسى، وهالة فاخر، وصوفينار، ومحمد محمود، وأحمد حلاوة، من إخراج أحمد البدرى، وإنتاج أحمد السبكى.

