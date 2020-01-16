هشام عزمى: ضيوف «القاهرة للشعر» شكلت نقاشاتهم زخمًا فكريًا

قال الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن ملتقى القاهرة الخامس للشعر العربي شكل زخما فكريا من خلال النقاشات والأمسيات الشعرية.وأضاف عزمى فى حفل ختام الملتقى، أنه بعد قليل سيتم الإعلان عن اسم الفائز فى الدورة الخامسة، مقدما الشكر للجنة التحكيم كل من الدكتور جابر عصفور، ومحمد ابراهيم أبوسنة، ولكبار الشعراء والنقاد.يذكر أن الدورة الخامسة للملتقى حظيت بمشاركة عدد كبير من الشعراء والنقاد ممثلي 15 دولة، وكانت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، أعلنت عن رفع قيمة الجائزة من 100 إلى 200 ألف جنيه.