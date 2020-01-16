الفرعون الذهبي.. «بوسطن» الأمريكية تنتظر معرض توت عنخ آمون: مشهد عظيم

حفاوة إعلامية كبيرة قدمتها صحف ومواقع أمريكية تعليقًا على زيارة مرتقبة لـ«الفرعون الذهبى»، الملك توت عنخ آمون، إلى مدينة بوسطن الصيف المقبل، حيث من المقرر أن تستضيف المدينة الأمريكية المعرض المتنقل الذى يضم كنوز الملك المصرى، فى حدث يتكرر عقب مضى أكثر من ٥٠ عامًا على زيارة مماثلة شهدتها البلاد عام ١٩٦٣.

وتأتى زيارة معرض توت عنخ آمون المتنقل لـ«بوسطن»، الذى يحمل اسم «الملك توت: كنوز الفرعون الذهبى»، فى إطار جولة خارجية لكنوز الفرعون الذهبى، زار خلالها عدة مدن رئيسية حول العالم، مثل باريس ولوس أنجلوس ولندن.

وفق تقرير نشرته شبكة «سى إن إن» سيضم المعرض أكثر من ١٥٠ قطعة تعود لمقبرة توت عنخ آمون، بما فى ذلك ٦٠ قطعة تغادر مصر لأول مرة، ومن المقرر أن تعرض القطع الأثرية فى قلعة «سوندرز» فى بارك بلازا، ابتداءً من ١٣ يونيو المقبل.

وسبق أن أعلن عمدة مدينة بوسطن، مارتى والش، وهو يقف بجوار نسخة طبق الأصل من تمثال يبلغ طوله ٢٥ قدمًا للملك «توت» أمام قاعة مدينة بوسطن، أن معرض «الفرعون الذهبى» سيحل ضيفًا على المدينة فى يونيو من هذا العام، فى حدث ضخم يعد الأول منذ عام ١٩٦٣.

وكتب «والش»، فى تغريدة له على «تويتر»: «لقد كانت حقًا فرصة لمدينتنا لفهم تاريخ العالم والتعرف عليه أكثر.. نحن فى بوسطن نقدر قيمة وأهمية التاريخ والثقافات».

وأضاف: «هذا الحدث مهم للغاية، وأعتقد أنه يمنح بوسطن فى تلك الجولة العالمية فرصة كبيرة لفهم تاريخ العالم والتعرف عليه بشكل أفضل».

وأشارت شبكة «سى إن إن» إلى دعوة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لزيارة المعرض فى بوسطن، حيث نقلت عنه دعوته سكان المدينة الأمريكية التى قال فيها: «استغلوا الفرصة وزوروا المعرض وشاهدوا القطع الأثرية التى تعرض للمرة الأولى هنا، قبل أن تعود لمصر إلى الأبد».

ونوّهت الشبكة إلى أن متحف سيدنى فى أستراليا هو الوجهة المقبلة للمعرض المتنقل، حيث يزورها فى عام ٢٠٢١، وأن القطع الأثرية للفرعون الذهبى ستعود لمصر بمجرد انتهاء الجولة العالمية، لتستقر فى المتحف المصرى الكبير، الذى سيجرى افتتاحه خلال العام الحالى.

كما سلّط موقع «CBS Boston» الضوء على الحدث، ونقل عن مسئولى Museum of Science، أو «متحف العلوم فى بوسطن»- أحد أكبر المتاحف العلمية فى الولايات المتحدة الأمريكية- تعليقهم على الحدث بأنه «فريد»، والإشارة إلى أن المعرض المتنقل يضم أكثر من ١٥٠ قطعة أثرية، وهو رقم يماثل ثلاثة أضعاف ما حمله المعرض فى جولاته السابقة.

ووفق التقرير، لم تشهد بوسطن هذا الحدث من قبل منذ عام ١٩٦٣، وستكون المدينة الوحيدة فى الشمال الشرقى من البلاد التى تستضيف مثل هذه الكنوز الثمينة.

كما أبدى عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات فى بوسطن اهتمامًا بالغًا بالمعرض الذهبى، وعبّروا عن حماستهم الشديدة لزيارة المعرض، بعد أن وزّع عمدة المدينة الكثير من التذاكر المجانية.

كما احتفى موقع «Up to Boston» بالحدث، من خلال عرض نبذة مختصرة عن الملك توت عنخ آمون، واصفًا الحدث بأنه «مشهد عظيم لمعرض يجمع أعظم الكنوز والمقتنيات الشهيرة للفرعون المصرى»، موضحًا أنه رغم استضافة مدن العالم الكبرى هذا المعرض من قبل، إلا أن توقفه فى بوسطن فى صيف هذا العام يعد «حدثًا مثيرًا بلا شك».

ولفت الموقع إلى صعوبة الحصول على تذاكر لحضور هذا الحدث الضخم نظرًا لشدة الإقبال، موضحًا أنه سيتم توفير التذاكر بشكل خاص لطلاب المدارس العامة وأعضاء متحف العلوم فى بوسطن.

يذكر أن جولة المعرض المتنقل لـ«الملك توت عنخ آمون» انطلقت فى العام ٢٠١٨، وزار خلالها ٧ دول حول العالم، وتنقّل بين ١٠ مدن، فى إطار خطة ترويج سياحى مبتكرة، من شأنها تسليط الضوء على الكنوز الأثرية التى تملكها مصر، ما يعمل على جذب مزيد من الوفود السياحية من خلال تشجيعهم على زيارة مصر للاستمتاع بمناخها الرائع ومدنها الساحلية والآثار الخالدة التى تملكها، إلى جانب الترويج للافتتاح المرتقب للمتحف المصرى الكبير خلال العام الحالى.

