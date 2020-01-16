أشرف مرعي: السيسي أحيا قضية ذوي الإعاقة.. وانتهينا من إعداد تقرير 2019 (حوار)

وجه الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، للمواطن المعاق الذي تعرض للاعتداءات والانتهاكات، وتنازل عن قضية بـ"لماذا تضييع حقك"، قائلًا "طوال العمر نبحث عن قانون يحمي المعاقين، والقانون الحالي بالفعل يحمي أي معاق، ويجرم بشدة بأقصى عقوبة على فاعل هذه الجرائم، وإذا فقدت حقك القانون ليس له قيمة، خاصة أن كل معتدي إذا وجد رادع له، لن يكون هناك اعتداءات مطلقًا".وأضاف "مرعي"، في حواره لـ"الدستور"، أن مصر إلى الآن لم تقدم أي تقارير للأمم المتحدة عن حالة ذوي الإعاقة في مصر، مؤكدًا أن المجلس انتهى من إعداد التقرير الخاص بعام 2019، وتم إرساله للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية لتقديمه إلى الأمم المتحدة قريبًا، ويشمل مجهودات كافة الوزارات والهيئات في انجازاتهم لملف حقوق المعاقين داخل مصر.وإلى نص الحوار:• في البداية نبذة.. نحتاج عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؟- تأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كان حلم لنا منذ سنوات، لأن ملف المعاقين كان مهمل لفترة طويلة، وكنا نعمل في مجال الإعاقة على هيئة جمعيات أهلية، وكان حلمنا وجود كيان مخصص لذوي الإعاقة ومظلة تتحدث بأسم المعاقين لدى الحكومة والمسئولين في كافة مؤسسات الدولة، وتأسيس المجلس لم يكن سهل التحقيق، بعد ثورة 25 يناير تم تأسيس المجلس القومي لشئون الإعاقة بقرار من رئيس الوزراء في حينها الدكتور كمال الجنزوري، وكانت نقلة نوعية في مجال الإعاقة وحقوقهم، فضلًا عن أنه يوجد مجالس لذوي الإعاقة في كافة الدول، وفي عام 2019 تم اصدار قانون رقم 11 لسنة 2019 بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كمجلس مستقل يهدف إلى حماية كافة حقوق المعاقين وليست تابع لأي هيئة، وفقًا للدستور، وتلك القانون اعطي للمعاقين قوة ضخمة، وهو مسئول بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ورسم السياسة العامة والعمل على تعديل السياسات التي تخدم ذوي الإعاقة ونشر الوعي وبناء القدرات العاملة في الإعاقة، وإعداد التقارير الخاصة بالإعاقة، وتمثيل مصر في المحافل الدولية في قضايا الإعاقة.• بعد صدور قانون ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق المعاقين.. ما الذي حققه القومي للإعاقة؟- المجلس يقوم بإعداد والمساهمة في رسم الخطط لتطوير منظومة المعاقين في مصر، نحن لدينا قانونين هم "حقوق ذوي الإعاقة وتشكيل مجلس ذوي الإعاقة"، نضمن من خلالهم اتخاذ كافة حقوق المعاقين، وفي الماضي قبل تشكيل المجلس، كانت هناك شخصيات عامة تهتم بقضية المعاقين، لكن الاهتمام كان يقل مع مرور الوقت، حاليًا يوجد اهتمام من القيادة السياسية بقضية المعاقين ودعم سياسي لهم موجود بجانب الدعم القانوني والتشريعي، بوجودهم نضمن إذا لنا حق هنأخذة، لكن في الماضي لم نتمكن من أخذ حقوقنا.• ما الوزارات التي نجحت في تنفيذ حقوق المعاقين التي اكتسبوها في قانون ١٠ على أرض الواقع؟- نحن قمنا بتوقيع بروتوكولات مع معظم الوزارات والمجالس، لتوفير احتياجات المعاقين ومناقشة موضوعاتهم، حيث تقوم وزارة الأوقاف حاليًا برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة بالتعاون مع المجلس لتطبيق التوعية الدينية للمعاقين وبشكل خاص الإعاقة السمعية، وتسير وجودهم داخل المساجد، وتوفير الاتاحات لكافة الإعاقات، لأن عدم وجود الإتاحات كانت تمثل مشكلة كبيرة، وقمنا مع الاوقاف بعمل دورات تدريبية وندوات لمترجمي لغة الإشارة بشأن القواعد الدينية للرد على استفسارات المعاقين، وقمنا بعمل ندوات للسيدات لذوي الإعاقة السمعية للرد على تساؤلات السيدات المعاقين، ولتوعيتهم بتربية أولادهم، لأن هناك مشاكل ضخمة في تربيتهم، نتيجة لنقص الوعي الديني لدى المعاقين، وقمنا مع الاتحاد الإذاعة والتليفزيون لتوفير مترجم إشارة بخطبة الجمعة في المساجد كبداية، فضلًا عن وزارة الأوقاف تراعي في الإنشاءات الجديدة توفير أماكن لأشخاص الإتاحة داخل المساجد، وهناك ندوات مع الأئمة بوزارة الأوقاف للحديث معهم حول مفاهيم الإعاقة وكيفية التعامل معهم، خاصة أن الخطاب الديني داخل المسجد يساعد بشكل كبير في نشر الوعي الديني لهم.• وماذا عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي؟- نتعاون بشكل مستمر معهم لدمج المعاقين في التعليم، وقدرنا ندمج 252 معاق في التعليم خلال الفترة الماضية، ونحن نقوم في الوقت الحالي بالاستعانة بخبراء أجانب ومحليين ودوليين في مجال التعليم ما قبل الجامعي، أهتمامًا بقضية دمج المعاقين في التعليم، وفي شهر أكتوبر الماضي قام المجلس بالتعاون مع سفارة فنلندا والاستعانة بخبراء في التعليم الدامج وعقدنا مؤتمرا بحضور سفيرة فنلندا، بهدف تطبيق التجربة الفنلندية التعليمية في مصر الخاصة بدمج المعاقين، وكانت الإستعانة طبقًا لتقرير الأمم المتحدة بأن فنلندا من أفضل أنظمة العالم في التعليم الدامج، فضلًا عن قام المجلس بعمل بروتوكول مع وزارة التعليم العالي بعمل مراكز لخدمة ذوي الإعاقة في الجامعات، وكان المجلس القومي للإعاقة شارك مع وزارة التربية والتعليم في عمل دراسة وقدمت لهيئة المعونة الأمريكية، وكانت مشاركة المجلس غير رسمية، وكان المجلس مؤثر فيها بشكل كبير، وكانت الدراسة عن احتياجات ذوي الإعاقة في مصر في جانب التعليم، وكانت دراسة كبيرة، وارسلت لنا عدة توصيات على رأسها إنشاء مراكز لخدمة المعاقين في الجامعات المصرية، أما بشأن تعديل وتطوير المناهج في الجامعات أرسلنا إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إحدى التوصيات منها عمل دورات بشكل دوري لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، تكون مخصصة لتوعيتهم بالتعامل مع طلاب ذوي الاعاقة سواء داخل المحاضرات أو الامتحانات، خاصة أن الجامعات مركز اشعاع للمجتمع، أما التعاون مع وزارة التعليم العالي والمعاهد الخاصة للوزارة نقوم بالتعاون معهم لتقديم اختراعات الطلاب بما يخدم أشخاص ذوي الإعاقة.• ماذا عن وزارة النقل؟- تواصلنا مع وزارة النقل، وأعلنت عن أول دفعة أتوبيسات وعربات قطارات ومترو تكون مجهزة للمعاقين، وسيتم استخدامها في الوقت القريب، وهناك تطوير حاليًا في مراحل مترو الأنفاق لتوفير إشارات وعلامات ضوئية تخدم الإعاقة السمعية، حتى يتمكنوا من متابعة المحطات، وأيضًا تطوير كافة المحطات بتنبيه صوتي يخدم ذوي الإعاقة البصرية، وهناك توجه قوي بإعداد وتجهيز الأرصفة في الشوارع، لرعاية الإعاقة البصرية وتوفير سلالم مخصصة لهم في بعض المحطات، الاسانسيرات التي لديهم إعاقة حركية، وبدأت وزارة النقل حاليًا بتطوير القطارات المتجه إلي الوجه القبلي في تجهيز الأرصفة بالمحطات للإعاقة البصرية، حتى إذا وصل المعاق عند نهاية الرصيف يتم تنبيه، فضلًا عن سيتم توفير كراسي مخصصة لأصحاب الإعاقة الحركية داخل كافة عربات القطارات بدلًا من جلسوهم في الفواصل بين القطارات عند سفرهم إلى صعيد مصر.• ووزارة الإنتاج الحربي؟- الوزارة برئاسة اللواء محمد العصار، تقوم حاليًا بعمل موديل لكراسي متحركة إنتاج مصري كامل خفيف وجودة عالية جدًا، وبسعر مناسب جدًا بدلًا من استيراد الكراسي من الخارج التي بها بعض المشاكل على رأسها قصير العمر في الاستخدام، والمجلس القومي تعاون مع أحد رجال الأعمال الذي تبرع بعمل نموذج لرافعة في الميكروباصات لخدمة المعاقين أصحاب الكراسي المتحركة، وتلك النماذج إذا تم استيراده من الخارج سيكون بالاف اليورو، وتم عرض تلك النموذج على اللواء محمد العصار وأطلع عليه، ومن الممكن تصنيعه في الإنتاج الحربي، وعقدنا اجتماعات مع "العصار" والتأمين الصحي واتحاد الصم بشأن تصنيع السماعات لفاقدي السمع، وندرس حاليًا تصنيعها في مصانع الإنتاج الحربي، ونحن هدفنا تصنيع كافة تجهيزات المعاقين محليًا في مصانع الإنتاج الحربي.• ووزارة التنمية المحلية؟- تواصل المجلس مع الوزارة وقامت بإنشاء مكاتب ووحدات داخل كل محافظة على مستوي الجمهورية خاصة لتوفير الخدمات لكافة أنواع الإعاقات والعمل على حل مشاكلها.• ووزارة التضامن؟- وزارة التضامن قامت بعمل صندوق عطاء لتوفير أموال للمعاقين لأن كافة التطوير الذي يحتاجة المعاقين ضخم، وإطلاق مبادرة الصندوق جاءت بالتعاون بين التضامن والرقابة المالية، وهدف الصندوق استثمار مبالغ في مشاريع لصالح قضايا الإعاقة ويتم الصرف منها على التعليم والصحة والتدريب وغيرها.• ووزارة الداخلية؟- قام المجلس بعمل بروتوكول تعاون مع إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، لتدريب ضباط الشرطة على كيفية التعامل مع المعاقين، وعلى مفاهيم الإعاقة، وعمل ندوات توعية، وعندما تصل المجلس أي شكاوي خاصة بالاعتداء على المعاقين نقوم بإخطار وزارة الداخلية ومكتب النائب العام لفتح تحقيق لعودة الحقوق إلى أصحابها، حيث أخطرنا الداخلية والنائب العام بحالات تم الإعتداء عليهم، وهم المعنيين بفتح التحقيق فيها.• ووزارة العدل؟- في بداية العام المقبل سيكون هناك مكاتب خاصة بالمعاقين في مصلحة الشهر العقاري على مستوى كافة المحافظات، وأيضًا سيكون هناك دورات تدريبية بالتعاون مع أحد الهيئات الدولية لتدريب موظفي الشهر العقاري على لغة الإشارة، وتدريب القضاة على المعاملة الجنائية للشخص المعاق إذا كان متهم أو مجني علية.• ووزارة الدفاع؟- نتعاون مع قطاع الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة برئاسة اللواء خالد توفيق لتنظيم معارض لمنتجات أشخاص ذوي الإعاقة وتسويقها في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية بشكل شهري في الأندية التابعة للقوات المسلحة، وعام 2020 ستكون السنة الثانية في تلك التعاون لتصل إلى 24 معرض في يناير 2020، والقوات المسلحة تقوم بعمل ندوات تثقيفية يشارك فيها المعاقين، ويرسل المجلس القومي للإعاقة أسماء المعاقين الذي يشاركون في تلك الندوات، فضلًا عن ندوات أخري خاصة بالمعاقين فقط، حيث تقوم القوات المسلحة في بداية الشهر المقبل بعمل دورات تدريبية للمعاقين مجانًا من أجل التشغيل، وتقام تلك الدورات في المعاهد التابعة للقوات المسلحة، وتعطي المعاقين مهارات تأهيل للعمل في أي مكان بعد حصول المعاق على شهادة من القوات المسلحة تثبت اجتيازة بحرفة معينة.• كم عدد بطاقات الخدمات المتكاملة التي تم صدورها، وما العدد المتبقي؟ وما هي مزايا تلك البطاقات؟- إصدار البطاقات مسؤولية وزارتي الصحة والتضامن الإجتماعي، الشخص المعاق تقوم وزارة الصحة بإجراء الكشف الطبي عليه، ثم يتجه إلى وزارة التضامن لإصدار البطاقة طبقًا للقانون، حيث تم الإعلان عن صدور 500 ألف بطاقة، خاصة أن الاحصائية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2017 أكدت وجود 10.6 مليون معاق في مصر ومستحيل يتم إصدار البطاقات في يوم واحد، ووزارة الصحة تقوم حاليًا بتدريب الكوادر الطبية المتخصصة لإجراء الكشوفات على المعاقين، والبطاقة هي دليل على الإعاقة وبموجبها ما يملك المعاق من حقوق كما حدده القانون، ويحق للشخص الذي يجمع بمعاش أو معاشين بموجب تلك البطاقة يتوجه للجهة المعنية لصرف المعاش وغيرها من المميزات التي منحها القانون للمعاق سواء في السيارات والإعفاءات الجمركية وغيرها.• هل يحصل المعاقين علي نسبة الـ٥٪؜ المخصصة طبقًا للقانون في التوظيف بالدولة؟- نسبة الـ5% كان منصوص عليها في قانون رقم 39 لسنة 1975، بأن أي هيئة حكومية بها أكثر من 50 موظف تقوم بتعيين 5% من المعاقين في الوظائف المطروحة، وإذا لم يقوم بالتعيين يقع عليه غرامة 100 جنية، لكن الوضع الحالي أختلف تم تعديل القانون، بأن أي هيئة حكومية بها أكثر من 20 موظف تقوم بتعيين 5% من المعاقين في الوظائف المطروحة بدلًا من 50 موظف، والقانون بعد تعديلة يعرض المسؤول الذي امتنع عن تعيين نسبة 5% إلى غرامة مالية كبيرة وحبس، وإذا كان المسئول من المفترض تعيين 3 أشخاص، وقام بتعيين شخص واحد تتضاعف العقوبة في الغرامة والحبس، ومن يقوم بتعيين زيادة عن نسبة الـ5% سيأخذ محفزات تشجيعية من قبل الدولة، فضلًا عن أن وزارة المالية قامت بإصدار قرار خلال الفترة الماضية بأن أي جهة حكومية لها موازنة، لا تعتمد موازنتها المالية إلا بعد استيفاء نسبة التعيين المقررة للمعاقين الـ5%.• المجلس يقدم تقارير للأمم المتحدة، كيف يرسلها المجلس، ومتى؟- مصر وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، وإلى الآن لم تقدم مصر أي تقارير للأمم المتحدة عن حالة ذوي الإعاقة في مصر، لكن هذا الموضوع كان محل اهتمام بالغ للمجلس، وبالفعل قام بالانتهاء من إعداد التقرير الخاص بعام 2019، وأرسله للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية لتقديمه الى الأمم المتحدة قريبًا، وتبقى الدولة المصرية أنجزت شئ هام في ملف حقوق المعاقين أمام العالم، خاصة أنه التزام دولي بتقديم تقرير دولي كل أربع سنوات، وعدم تقديمه خلال الفترة السابقة تقصير، والتقرير يشمل مجهودات كافة الوزارات والهيئات في انجازاتهم بملف حقوق المعاقين في مصر.• المجلس يقوم بإعداد تقارير خاصة بالمعاقين لعرضها على رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء في أواخر كل عام، ما أبرز البنود التي أعدها في هذا الشأن خاصة بعام ٢٠١٩؟- نجهز إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة المجلس لاعتماد التقرير الذي سيذهب إلي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان، الذي يتضمن أداء المجلس وتطويره، وأيضًا به ثلاث محاور، الأول "بناء القدرة المؤسسية" ويندرج تحته أربع عناصر وهي البنية التحتية والبنية التكنولوجية والهيكل التنظيمي وبناء قدرات العاملين فيه، على سبيل المثال نحن سيكون قريبًا لدينا مقر أكبر، بجانب تواجد المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، وبالنسبة لبناء القدرات التدريبية للعاملين نقوم بعمل دورات تدريبية للعاملين بشكل دائم الذي يطلقها جهاز التنظيم والإدارة أو دورات خاص بالمجلس لرفع قدرات العاملين به، وأيضًا تعديل اللوائح المالية، أما المحور الثاني "المستوي الوطني" الخاص بنشر الوعي، بروتوكولات تعاون، ودورات تدريبية، والتشريعات والسياسات، والمحور الثالث وهو "الدولي"، نشاط المجلس داخل مصر وخارجها، في الداخل لدينا تعاون مع هيئات دولية عاملة في مصر، لكن في الخارج منتظرين توقيع بروتوكول مع الجانب الإيطالي وهيبقي في 2020، لتنمية قدرات المجلس لمدة سنتين والتوعية أيضًا، وهناك مشروع آخر مع الاتحاد الأوروبي لمدة 5 سنوات، وسيكون على المستوي المجتمعي المصري ولمعرفة المجتمع بقضايا الإعاقة، والمجلس متفق معهم وحصل على موافقة منهم ومنتظرين فقط موعد توقيع التعاون معهم سواء مع الجانب الخاص بـ"إيطاليا" أو "الأتحاد الأوروبي"، وأيضًا هناك تعاون مع الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وأيضًا سيكون هناك مشاركات دولية في الفترة المقبلة، التقرير سيكون بخلاف التقرير الذي سيقدمه المجلس للأمم المتحدة.• وهل حصل المجلس على عدد من التوصيات الخاصة بالمعاقين في مؤتمر جنيف السابق؟- مصر قدمت للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف تقرير عن حالة حقوق الإنسان في مصر كان بتاريخ 13 نوفمبر الماضي، وكان تقرير دوري الزامي لكل الدول، والقومي للإعاقة شارك في التقرير المصري الذي تم تقديمه، وكنت مع الوفد المصري في جنيف لإلقاء كلمة عن حقوق المعاقين في مصر، كان يرأس الوفد المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، وقدمنا تقرير يلبي احتياجاتهم عن حقوق الإنسان في مصر، والمجلس الدولي كان منشغل بقضايا التعذيب والانتهاكات وغير مهتم بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية، والحق في السكن والتعليم والنقل، وقمنا بالرد على كافة التساؤلات التي تدور في أذهان المجلس الدولي، وكلمة مصر كانت "مدهشة"، وما قامت به الدولة المصرية من تشريعات وإجراءات وتدابير وتمثيل لأشخاص ذوي الإعاقة، ونماذج لهذه التدابير، قمنا بالحديث عن إنجازات الدولة في الاقتصاد والثقافة والصحة والعمل والتعليم، وذكرنا أننا في طريقنا لتوقيع الاتفاقية للبروتوكول الإفريقي للإعاقة، وبعد إلقاء مصر التقرير أرسل المجلس الدولي لمصر 372 توصية، منهم 11 توصية فقط خاصة بالمعاقين، والحكومة المصرية تدرس حاليًا تلك التوصيات.• ما مدى صحة التعاون المشترك بين القومي للإعاقة وإحدى المؤسسات اليابانية؟- بالفعل، نحن نقوم حاليًا بعمل تعاون مع مؤسسة "الجايكا" اليابانية"، وإطلاق مشروع "دايزي"، وستكون في شهر ديسمبر المقبل، لتحويل الملفات النصية إلى سوفت بالنسبة لأصحاب الإعاقة البصرية، وأيضًا ستقوم مصر في الوقت القريب بتوقيع اتفاقية "مراكش"، لتوفير المطبوعات الإعلامية المكتوبة للإعاقة البصرية، بضمان الحفاظ على الحقوق الملكية الفكرية وبما يحمي حقوق المؤلف.• ما رأيك في إطلاق الرئيس السيسي على عام ٢٠١٨ لذوي الإعاقة؟- دور مهم للرئيس السيسي بعد إطلاقه على عام 2018 لذوي الإعاقة وبهذا الإعلان أعطى دفعة كبيرة لقضية الإعاقة، مما أدى إلى تحرك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للاهتمام كل في مجاله، فضلًا عن أنه يهتم بشريحة المعاقين، ويقوم بجهد جبار نشكره عليه، واهتمام رأس الدولة هو الذي تسبب في تجاوب مؤسسات الدولة تجاه المعاقين، بعد تهميشنا لفترات طويلة.