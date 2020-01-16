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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

برلمان تونس يُحاسب راشد الغنوشي على زيارة أردوغان (فيديو)

الخميس 16/يناير/2020 - 07:09 م
جريدة الدستور
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طالب نواب البرلمان التونسي بمساءلة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي حول سبب زيارته الأخيرة لتركيا ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب قناة "مداد نيوز" السعودية، التقى "الغنوشي"، أردوغان الأسبوع الماضي وبحسب النواب تحدث معه عن خطط التدخل في بليبيا ونسق معه دخول المسلحين عبر تونس إلى طرابلس.

وشن الحزب الدستوري الحر هجوماً شرسا ضد الغنوشي واتهمه بضرب السيادة الوطنية وبدأ حملة حث فيها الكتل على جمع 73 توقيعا لتقديم عريضة بسحب الثقة منه، فهل يُحاسب مجلس الأمن القومي الغنوشي؟.

 

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