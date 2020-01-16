للناشرين.. فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض أربيل للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة الناشر سعيد عبده، فتح باب التسجيل؛ للمشاركة في معرض أربيل الدولي للكتاب 2020 بالعراق، بدورته الـ15.وأوضح الاتحاد في مستند عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: على الناشرين الراغبين في الاشتراك الدخول على الموقع الإلكتروني لتسجيل الاشتراك، والموقع هو: http:www.erbilbookfair.comarيذكر أن الدورة الماضية لمعرض أربيل للكتاب، شارك بها حوالي 300 ناشر، من 21 دولة عربية وأجنبية، وتضمن فعاليات المعرض أكثر من 65 فعالية على مدار أيام المعرض العشرة، كما شارك 42 دار نشر من إقليم كردستان، وعرض عددا كبيرا ومتنوعا من الاصدارات، إلى جانب مشاركة أكثر من 100 شخصية ثقافية وأكاديمية من داخل وخارج العراق وإقليم كردستان.وكانت مصر من أبرز الدول المشاركة فى معرض أربيل الدولى للكتاب، إلى جانب كل من «لبنان، الأردن، سوريا، الهند، إيطاليا، بريطانيا، وألمانيا».