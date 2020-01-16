العاهل الأردني يهنئ السيسي بافتتاح قاعدة برنيس

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على شاطئ البحر الأحمر.ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، فقد أكد العاهل الأردني، في البرقية، أن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، يعد إنجازًا إنمائيًا، مشيدًا بالدور الكبير لمصر، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس قاعدة "برنيس" العسكرية، بالبحر الأحمر وتعد أكبر قاعدة عسكرية تم إنشاؤها في زمن قياسي خلال أشهر معدودة لتكون إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي بقوة ضاربة في البر والبحر والجو ارتباطا بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية، ما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية.