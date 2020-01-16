سيرين تساند نانسي عجرم: «موجة سوداء وبدها تعدي»

تحدثت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عن بداية 2020 والأحداث التي تشهدها الساحة الفنية قائلة: "شكلها سنة فيها قصص كتير غريبة عجيبة راح تكون".أضافت خلال لقائها في برنامج et بالعربي: "إذا بدايتها هيك كيف في النصف أو نهايتها؟".كما دعمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في أزمتها الأخيرة قائلة: "نانسي سبق وعبرت عن محبتي الكبيرة لها وبتمنى أنه هذه تكون موجة سوداء وبدها تعدي نحن متعودين عليها بنجاحاتها".ووجهت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، بموجب المادة 547 التي تتراوح عقوبتها ما بين 15 سنة إلى 20 سنة، لكنها عطفتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابا تخفيفية حتى يعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.